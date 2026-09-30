한화에어로, '한국판 스페이스X' 도전…재사용 기술 시연체 총조립 착수

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2028년까지 핵심 기술 실증 목표…차세대발사체 재사용 기술 확보

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 우주발사체 재사용 기술 확보를 위한 시연체 총조립에 착수했다.

한화에어로스페이스는 한국항공우주연구원이 주관하는 '재사용 기술 시연체' 개발 사업에서 체계종합을 맡아 총조립을 시작했다고 30일 밝혔다. 비츠로넥스텍, 한양이엔지 등 국내 우주기업들도 사업에 참여한다.

재사용 기술 시연체 구성안.[사진=한화에어로스페이스]

재사용 기술 시연체는 높이 12.2m, 직경 1.5m 규모로 제작된다. 추력을 조절할 수 있는 다단연소 사이클 터보펌프 엔진 1기가 탑재될 예정이다.

한화에어로스페이스와 항우연은 오는 2028년까지 재사용 발사체 핵심 기술 실증을 마칠 계획이다. 비행시험에서는 시연체가 수직으로 이륙해 약 90초 안에 고도 500m까지 상승한 뒤 지정된 지점에 수직 착륙하는 것을 목표로 한다.

이번 사업을 통해 엔진 추력 조절과 자세 제어, 유도제어 등 발사체 재사용에 필요한 핵심 기술을 검증한다.

발사체 재사용 기술은 발사 비용을 낮추고 발사 횟수를 확대하는 데 필요한 핵심 기술로 꼽힌다. 미국 스페이스X는 팰컨9의 1단 로켓을 반복적으로 재사용하는 방식으로 발사 비용을 낮추며 글로벌 우주 수송 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.

한화에어로스페이스는 이번 시연체 개발을 바탕으로 2030년대 중반을 목표로 추진되는 차세대발사체 1단 재사용 기술 확보에도 나선다는 계획이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "발사체 재사용 기술 확보는 글로벌 우주 수송 시장에서 경쟁력을 갖추기 위한 필수 과제"라며 "항우연 및 파트너사들과 연구를 성공적으로 수행해 국내 우주 수송 역량과 민간 우주산업 생태계 강화에 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com