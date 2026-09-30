전영현 삼성전자 부회장 "에이전틱 AI, 일하는 방식·조직 근본적으로 바꿀 것"

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10주년 맞은 삼성 AI 포럼 개최, '에이전틱 시프트' 주제

전영현 부회장 "일하는 방식, 조직문화 근본적으로 바꿀 것"

에이전틱 AI·피지컬 AI, 실제 업무 성과로 연결하는 방안 논의

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 올해로 10회째를 맞은 '삼성 AI 포럼'이 무게중심이 인공지능(AI)이 단순한 기술에서 일하는 방식과 기업의 조직 문화를 어떻게 변화시킬지로 옮겨갔다. 자율적으로 판단하고 실행하는 에이전틱 AI를 앞세워 AI를 실제 사업 성과로 연결하겠다는 구상이다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장은 30일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥에서 열린 '삼성 AI 포럼 2026' 환영사를 통해 "에이전틱 AI는 단순한 기술 혁신을 넘어 일하는 방식과 조직 문화의 근본적인 변화를 가져올 것"이라며 "글로벌 AI 리더들과 함께 우리가 나아갈 방향을 모색하고 실질적인 AI 기술 혁신을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

전영현 삼성전자 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장). [사진 = 뉴스핌DB]

전 부회장은 "AI는 일상 혁신을 이끄는 핵심 동력, 보안 신뢰 비즈니스 환경과 조화라는 새로운 과제 던지고 있다"며 "AI기술의 발전을 넘어 각 기술들이 하나로 융합될 때 어떤 파급력 가져올지 들여다볼 때"라고 말했다.

올해로 10회째를 맞는 삼성 AI 포럼은 'The Agentic Shift: From Intelligence to Impact(에이전틱 시프트: 지능에서 임팩트로)'를 주제로 열렸다. 에이전틱 AI(Agentic AI)와 피지컬 AI(Physical AI) 등 AI 기술을 실제 업무와 성과로 연결하는 방안에 대해 논의했다.

포럼에는 국내 AI 대학원 교수와 연구원 100명과 삼성전자 AI 분야 임직원 300명 등 400명이 참석했으며, 유튜브를 통해 온라인으로 생중계된다. AI 분야의 최신 연구 성과와 적용 사례를 공유하는 자리로 꾸며진다.

이날 포럼은 오전과 오후 세션으로 나눠서 진행된다. 오전 세션에서는 글로벌 AI 생태계를 이끄는 빅테크 기업 전문가와 석학들의 기조 강연이 이어진다.

리처드 호 오픈AI 하드웨어담당 부사장은 거대언어모델(LLM)을 기반으로 자율 의사결정을 내리는 에이전틱 AI가 기업과 산업 전반에 가져올 변화에 대해 소개한다. 데이비드 그림 AWS 아시아 태평양 및 일본지역 AI 기술 리더는 기업 환경에서 에이전틱 AI를 안전하고 경제적으로 구현하기 위한 보안·거버넌스 전략을 제시한다.

란제이 크리슈나 워싱턴대 교수는 시각-언어 모델의 추론 한계를 극복하고 소형 모델로도 고성능 로보틱스 AI를 구현할 수 있는 새로운 패러다임을 제시할 예정이다. 김윤형 삼성리서치 상무(MIT 교수 겸임)는 에이전트의 역량을 강화하고 적용 범위를 확장하기 위한 차세대 '에이전틱 인텔리전스(Agentic Intelligence)' 아키텍처 혁신 방안을 소개한다.

오후 세션은 2개 트랙으로 나눠 DX부문의 AI테크놀로지 트랙과 DS부문의 AX(AI 전환)이노베이션 트랙에서 구체적인 연구 성과와 적용 사례를 다룬다.

AI테크놀로지 트랙에서는 ▲효율적인 AI(Efficient AI) ▲피지컬 AI(Physical AI) ▲지속 학습(Continual Learning)에 대한 발표가 진행된다.

AX이노베이션 트랙에서는 반도체 사업에 직접 적용되고 있는 AI와 글로벌 파트너사들의 AI전환 사례에 대한 발표가 진행된다. 델 테크놀로지스, 앤트로픽 등 글로벌 파트너사가 참여해 관심을 끌고 있다.

raul1649@newspim.com