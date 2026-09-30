CJ온스타일, 프랑스 뷰티 '레쁠레뜨' 국내 첫선

AI 핵심 요약beta
- CJ온스타일이 30일 최화정쇼서 레쁠레뜨를 론칭했다
- 오후 8시25분 방송서 오트 스킨 리뉴잉 크림을 첫선했다
- 주름·미백 기능성 크림을 50% 할인 판매했다
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유기농 귀리 성분…세럼 확대 계획
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 '최화정쇼'에서 프랑스 유기농 스킨케어 브랜드 레쁠레뜨의 '오트 스킨 리뉴잉 크림'을 국내에 처음 선보인다고 30일 밝혔다. 방송은 이날 오후 8시25분에 시작된다.
출시 기념으로 크림 5개 구성을 50% 할인된 가격에 판매한다. 방송에서는 최화정의 뷰티 노하우와 함께 프랑스식 '슬로우에이징' 피부 관리법을 소개한다.
오트 스킨 리뉴잉 크림은 주름 개선과 미백 이중 기능성 화장품이다. 프랑스 오베르뉴 지역에서 유기농으로 재배한 귀리 추출 성분을 담은 '아베나 리뉴잉 콤플렉스'를 적용했다.
국내에서는 여러 제품을 단계별로 사용하는 대신 하나의 제품으로 얼굴과 목, 데콜테까지 관리하는 '스킨 미니멀리즘'을 내세운다.
레쁠레뜨는 프랑스 파리의 쁘렝땅·라 사마리텐 백화점과 유기농 전문 매장, 에스테틱 등에서 판매되는 브랜드다. CJ온스타일에 따르면 에코서트의 코스모스 오가닉과 코스메비오 유기농 인증을 받았으며 원료부터 제조, 패키지까지 프랑스 인증 기준을 적용했다.
레쁠레뜨는 향후 세럼 등으로 국내 판매 제품군을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com