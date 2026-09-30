에이피알, 24억 상당 현물 기부…누적 사회공헌 130억 넘어

AI 핵심 요약beta
- 에이피알이 30일 사랑의열매에 현물 24억 원을 기부했다.
- 국내 취약계층엔 한부모·미혼모 가정을 우선 지원했다.
- 누적 사회공헌 규모는 130억 원을 넘어섰다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알이 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 24억 원 상당의 현물을 기부했다. 이번 기부로 최근까지 누적 사회공헌 규모는 130억 원을 넘어섰다.
에이피알은 30일 국내외 취약계층의 생활 여건 개선을 돕기 위해 자사 의류 제품 등을 기부했다고 밝혔다. 국내에서는 여성 이용 사회복지시설과 종합복지관을 통해 한부모·미혼모 가정에 우선 지원했다. 해외에서는 몽골과 말라위 등 지원이 필요한 지역의 배분기관을 통해 전달할 예정이다.
에이피알은 2014년 설립 이후 2016년부터 소외계층과 재난 피해 지원 활동을 이어왔다. 한부모 가정 자립 지원, 취약계층 아동 의료비 지원, 재난 피해 복구 성금 전달 등으로 지원 분야를 넓혀왔으며 현금 기부뿐 아니라 현물 기부 등 대상과 상황에 맞는 방식으로 나눔을 실천하고 있다.
에이피알 관계자는 "이번 기부를 통해 국내외 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 지원을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 충실히 이행하고, 도움이 필요한 이웃과 함께할 수 있는 나눔을 지속해 나가겠다"고 밝혔다
fineview@newspim.com