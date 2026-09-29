대웅제약, 송도에 첨단바이오의약품 제조소 신설…연내 가동

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 28일 인천 송도 제조소를 개소했다.
- 송도 제조소는 줄기세포·면역세포 생산 기반을 갖췄다.
- 대웅제약은 연내 허가를 마치고 본격 가동한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 인천 송도에 첨단바이오의약품 제조소를 신설하고 전날 개소식을 열었다고 29일 밝혔다.
송도 연세대학교 국제캠퍼스에 위치한 제조소는 무균 제조 및 품질관리 시스템을 갖췄다. 주요 생산 품목은 임상연구용 줄기세포와 면역세포 제품이다.
대웅제약은 연내 첨단바이오의약품 제조 및 처리를 위한 법적 허가를 완료하고 제조소를 본격 가동할 예정이다.
대웅제약은 용인 바이오센터를 중심으로 10년 이상 줄기세포와 면역·유전자 치료제 연구를 진행해 왔다. 이번 제조소는 연구 단계에서 확보한 성과를 임상 단계로 연결하고 임상연구에 필요한 첨단바이오 물질의 생산 기반을 확보하기 위해 구축했다.
회사는 용인 바이오센터와 송도 제조소를 연계해 첨단바이오 연구와 임상 인프라를 확대할 계획이다. 인도네시아 등 해외 거점과의 연계를 통한 연구·임상·생산 네트워크 구축도 추진한다.
송도 바이오 클러스터 내 대학과 연구기관, 의료기관과의 협력도 확대한다. 연구 성과의 임상 적용을 위해 산·학·연·병 오픈이노베이션을 추진할 예정이다.
개소식에는 보건복지부와 인천경제자유구역청, 범부처재생의료기술개발사업단, 연세대학교 등 관계자 30여명이 참석했다.
박성수 대웅제약 대표는 "송도 첨단바이오의약품 제조소는 첨단바이오 연구 성과를 임상으로 연결하는 거점이 될 것"이라며 "용인과 송도를 잇는 임상연구용 인프라를 바탕으로 연구진 및 의료기관과 협력을 확대하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com