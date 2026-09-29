메디아나, 6000병상 기반 의료 AI 연계 확대

AI 핵심 요약beta
- 메디아나는 29일 의료 AI 연동 확대를 밝혔다.
- 6000병상 통합 모니터링 적용 기반이다.
- 뷰노·HLB라이프케어와 연계 검토 중이다.
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SpO₂ 등 생체신호 활용 AI 연계…통합 모니터링 플랫폼 고도화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 셀바스AI 계열사 메디아나가 통합 모니터링 솔루션 6000병상 적용을 바탕으로 의료 AI 기술과의 연동을 확대한다고 29일 밝혔다.
메디아나는 종합병원과 요양병원을 중심으로 'MEDIANA Unified Monitoring'을 공급해왔으며, 누적 6000병상 이상에 적용된 상태다. 이 솔루션은 병원 내 환자의 주요 생체신호를 실시간으로 확인할 수 있는 환경을 제공한다.
회사에 따르면 기존 생체신호 모니터링에 의료 AI를 결합해 환자 상태에 대한 분석과 예측 기능을 추가할 계획이다. 우선 뷰노의 심정지 예측 AI 솔루션 'VUNO Med-DeepCARS'와의 연동을 추진 중이다.
대사질환 분야도 AI 적용 영역으로 검토하고 있다. HLB라이프케어의 대사질환 관련 AI 기술을 비롯해 의료 현장에서 활용 가능한 AI 솔루션과의 연계를 확대할 방침이다. 산소포화도(SpO₂) 등 생체신호를 활용하는 AI 솔루션도 연계 대상에 포함된다.
윤승현 메디아나 사장은 "6000병상 이상의 병원 현장에 통합 모니터링 솔루션이 적용되면서 의료 AI를 접목할 수 있는 기반도 확대되고 있다"며 "다양한 의료 AI 기술과의 연계를 확대해 환자 데이터의 활용 범위를 넓히고 의료 현장에서 활용할 수 있는 AI 기능을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 메디아나는 병원 현장에 구축된 통합 모니터링 인프라를 기반으로 의료 AI 적용 영역을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com