휴메딕스 '엘라비에 리투오 코스메틱', 전국 약국 300곳 입점

AI 핵심 요약beta
- 휴메딕스가 29일 엘라비에 리투오를 약국 300곳에 입점시켰다.
- 지난 6월 바로팜과 협약 뒤 3개월 만에 확대했다.
- 오프라인 유통망을 바탕으로 추가 확장에 나서겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴메딕스는 코스메틱 브랜드 '엘라비에 리투오 코스메틱'이 전국 300개 약국에 입점했다고 29일 밝혔다.
휴메딕스는 지난 6월 약국 통합 플랫폼 '바로팜'과 업무협약을 체결하고 약국 유통을 시작했다. 이후 약 3개월 만에 제품 입점 약국을 300곳으로 확대했다.
엘라비에 리투오 코스메틱은 휴메딕스의 독자적인 배합 기술이 적용된 'ECMiracle' 원료를 1만ppm 함유한 기능성화장품 브랜드다.
휴메딕스는 피부과 시술 이후 피부 관리 등에 관심을 갖는 소비자가 늘어나면서 관련 제품 수요도 증가하고 있다고 설명했다. 엘라비에 리투오 코스메틱의 액티브 앰플과 부스터 크림 등 일부 제품은 최근 자사몰 등 온라인 판매 채널에서 일시 품절되기도 했다.
휴메딕스는 약국 입점 300곳을 기반으로 오프라인 유통망을 지속 확대할 계획이다.
휴메딕스 관계자는 "약국 유통망 300곳 달성을 기점으로 엘라비에 리투오 코스메틱의 유통 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com