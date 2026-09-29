KB손해보험, 임직원이 직접 AI 에이전트 개발…업무혁신 확산

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 29일 임직원 AI 에이전트 경진대회를 열었다.
- 직원들은 M365 코파일럿으로 업무 해결용 에이전트를 만들었다.
- 회사는 현업 중심 자율개발 환경을 확대할 계획이다.
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청약매니저 생산성 분석 에이전트 대상, 현업 중심 자율개발 확대
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 임직원이 자신의 업무에 필요한 인공지능(AI) 에이전트를 직접 설계·구현하는 '언더커버 에이전터스(Undercover Agenters)'를 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 직원들이 AI를 단순히 활용하는 데 그치지 않고, 업무에 필요한 AI 에이전트를 직접 만들 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 업무 현장의 다양한 과제를 해결하는 과정에서 AI 활용 역량을 높이고 업무혁신 문화를 확산하는 데 초점을 맞췄다.
'언더커버 에이전터스'는 업무 현장에 숨어 있는 문제를 의미하는 'Undercover'와 AI 에이전트를 다루는 요원을 의미하는 'Agenters'를 결합한 명칭이다. 참가 직원들은 'AI 요원'이 되어 업무상 개선이 필요한 과제를 발굴하고, M365 Copilot을 활용해 문제 해결에 필요한 에이전트를 직접 설계·구현했다.
지난 10일부터 11일까지 이틀간 진행된 행사에는 총 10개 팀이 참가했다. 참가자들은 마이크로소프트의 'M365 코파일럿'을 활용해 각자의 업무 경험과 아이디어를 바탕으로 AI 에이전트의 역할과 지침을 설계하고 실제 업무에 활용할 수 있는 결과물을 개발했다.
각 사업 부문 임원들도 '미션 스폰서'로 참여해 과제 방향과 업무 관련 의견을 제시했다.
참가팀들은 지난 28일 열린 최종 발표에서 개발한 AI 에이전트의 주요 기능과 업무 활용 방안을 소개했다. KB손해보험은 업무 효과와 혁신성, 구현 완성도, 전사 확산 가능성 등을 평가해 우수팀을 선정했다.
대상은 'G-Agent팀'이 개발한 '청약매니저 생산성 분석 에이전트'가 차지했다. 현업 직원의 업무 경험을 바탕으로 생산성 분석과 영업 지원 기능을 구현한 점이 높은 평가를 받았다.
KB손해보험은 앞으로 전문 개발자가 아니더라도 임직원이 자신의 업무에 필요한 AI 에이전트를 직접 개발할 수 있도록 현업 중심의 자율개발 환경을 확대할 계획이다.
구본욱 KB손해보험 사장은 "AI 혁신의 핵심은 새로운 기술을 도입하는 데 그치지 않고 직원들이 자신의 업무에서 직접 활용해 실질적인 변화를 만들어내는 데 있다"며 "직원 한 사람 한 사람이 AI를 활용한 업무혁신의 주체로 성장할 수 있도록 기회를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com