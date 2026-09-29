부산시, 해양·AI 중심 '플라이 아시아 2026'…해양 특화 콘텐츠 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10월 7일 부산 벡스코서 플라이 아시아 2026을 연다.
- 올해 행사는 해양과 AI 중심으로 재편해 교류와 협력을 넓혔다.
- 18개국 49개 기관 참여와 맞춤형 매칭 등 새 프로그램을 도입했다.
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상담 매칭 어플 최초 도입
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 해양산업과 인공지능(AI)을 중심으로 개편한 아시아 창업 엑스포가 부산에서 열린다.
부산시는 다음 달 7일부터 8일까지 이틀간 벡스코 제1전시장에서 '플라이 아시아 2026(FLY ASIA 2026)'을 개최한다고 28일 밝혔다.
올해로 5회째를 맞는 플라이 아시아는 민선 9기 공약에 따라 부산의 전략산업인 해양과 AI를 중심으로 프로그램을 재구성했다. 국내외 창업기업과 투자자 간 교류와 사업 협력 기회도 확대한다.
행사장 규모는 지난해보다 1.5배 넓어졌다. 글로벌 파빌리온과 해양특별관에는 18개국 49개 기관이 참여한다.
개막식은 7일 오전 10시 30분 주무대에서 열린다. 주제 영상 상영과 퍼포먼스, 축사, 기조연설 등이 진행되며 국내외 주요 인사와 창업생태계 관계자들이 참석할 예정이다.
해양 전문 투자가 마크 황과 사우디아라비아 대사관 사이드 알마다니 상무관은 해양산업과 글로벌 창업·투자 분야의 흐름과 전망을 발표한다.
해양특별관은 국립한국해양대학교와 공동 운영한다. 해양 관계기관과 대기업, 창업기업, 글로벌 기관 등이 기술과 제품을 소개하고 체험 프로그램과 개방형 혁신 상담을 진행한다.
해양 대·중견기업이 필요한 기술과 사업 수요를 먼저 제시한 뒤 관련 창업기업을 연결하는 '해양 개방형 혁신 리버스피칭'도 마련한다. 해양 창업기업을 발굴·지원하기 위한 '전국 해양 창업 콘테스트'와 중학생 대상 해양환경 토론·창업 경진대회도 열린다.
창업기업과 투자자 간 일대일 상담은 투자뿐 아니라 개방형 혁신과 구매 분야까지 확대한다. 투자유치와 사업 협력을 원하는 기업이 분야별 상담을 받을 수 있도록 지원할 계획이다.
국내 최초로 자체 밋업 매칭 애플리케이션도 도입한다. 분야와 기업 유형, 투자 단계 등을 기준으로 파트너를 검색하고 사전 매칭과 현장 상담까지 진행할 수 있도록 했다.
유한책임출자자(LP)와 벤처캐피털(VC)이 참여하는 LP·VC 포럼에서는 투자 동향을 공유하고 투자자 간 네트워킹을 진행한다.
실물 부스 없이 기업과 제품을 알리는 LED 디지털 전시도 처음 선보인다. 사전 모집한 기업 정보를 전시장 내 LED 전광판 4곳에 송출하고, 화면의 QR코드를 통해 기업 누리집과 담당자에게 연결하는 방식이다.
이 밖에 전략산업과 투자사, 글로벌 파빌리온 등 분야별 전시 공간도 운영한다. 콘퍼런스와 글로벌 파빌리온, 해양특별관, 일대일 상담 등이 주요 프로그램으로 진행된다.
지난해 열린 플라이 아시아 2025에는 40개국 이상의 국내외 창업생태계 관계자가 참여했다. 52개 이상의 프로그램과 1271건의 일대일 상담이 진행됐으며 참관객은 1만9235명으로 집계됐다.
전재수 부산시장은 "올해 플라이 아시아는 해양과 AI를 중심으로 행사를 새롭게 구성하고 국내외 창업기업과 투자자의 교류 기회를 확대했다"며 "부산의 해양산업과 창업 생태계를 바탕으로 새로운 사업과 투자 기회가 만들어지도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com