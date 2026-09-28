[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월28일

AI 핵심 요약beta
- 28일 뉴스핌 투데이 ANDA는 경제·정책 핵심기사를 묶었다.
- ‘코리아 프리미엄 위크’ 개막과 모아주택 첫 입주를 전했다.
- 특검 구형, 퀄컴-삼성 2나노 수주 불발도 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
28일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲'코리아 프리미엄 위크' 개막...3주간 정부-기업 글로벌 IR 펼친다 ▲모아주택 첫 입주… 오세훈 "2031년까지 4만가구 착공" ▲특검, '김건희에 로저비비에 선물' 김기현 징역 1년 구형 ▲
퀄컴-삼성 '2나노' 수주 막판 불발…수율 높였지만 '가격'서 엇갈렸다 ▲[정국진단] 장윤미 "한동훈, 검증 빙자한 폭력…기소계획서 SNS 게재는 면책특권 밖" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.