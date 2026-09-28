李대통령 "아시아 최고 자본시장 도약"…코리아 프리미엄 위크 개막 축하

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코리아 디스카운트 해소·주주가치 보호 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 28일 '2026 코리아 프리미엄 위크' 개막을 맞아 "대한민국이 아시아에서 가장 매력적인 자본시장으로 도약할 수 있도록 투명하고 공정한 시장 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 청와대 본관에서 38회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.01 [사진=청와대]

이 대통령은 이날 영상 축사를 통해 "자본시장은 단순한 거래의 장을 넘어 국가의 성장 잠재력을 깨우고 미래 혁신산업에 생명력을 불어넣는 핵심 동력"이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 "그간 대한민국 정부는 국내 자본시장의 구조적 한계로 지적된 '코리아 디스카운트'를 해소하고 '코리아 프리미엄'으로 전환하기 위해 전방위적인 제도혁신을 지속 추진해 오고 있다"고 강조했다.

이어 "수차례 상법 개정을 통해 주주가치를 한층 두텁게 보호하고, 불공정거래에 대한 단속과 처벌을 강화해 시장 신뢰를 회복하는 등 자본시장의 근본적인 체질 개선에 역량을 집중해 왔다"고 설명했다.

이 대통령은 "이번 행사는 그간 추진해 온 혁신의 비전과 성과, 그리고 대한민국 자본시장이 가진 우수한 잠재력을 글로벌 투자자 여러분과 나누는 뜻깊은 자리"라고 말했다.

또한 "이번 행사의 슬로건인 '아시아에서 가장 역동적인 자본시장을 향한 관문'처럼 다양한 만남과 교류를 통해 대한민국 자본시장의 역동적인 성장성을 확인하고 유망한 투자 기회를 발견하는 유익한 시간이 되길 바란다"고 덧붙였다.

한편 '2026 코리아 프리미엄 위크'는 올해 처음 개최되는 행사로, 국내외 자본시장 관계자와 세계 각지의 투자자들이 참석한 가운데 대한민국 자본시장의 새로운 도약을 알리는 자리로 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이억원 금융위원장이 28일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 국내 최대 자본시장 기업설명(IR) 행사 '코리아 프리미엄 위크(Korea Premium Weeks) 2026' 개막식에서 개회사를 하고 있다. 2026.09.28 nylee54@newspim.com

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