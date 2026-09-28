KB국민카드, CU 매장에서 스테이블코인 결제 실증 완료

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QR로 디지털지갑 연결, 온체인 기반 결제 전 과정 검증

기존 카드망 아닌 블록체인 활용…결제·정산 인프라 구체화

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드가 편의점 CU 매장에서 스테이블코인을 활용한 오프라인 결제 실증을 완료했다.

KB국민카드는 BGF리테일, 나이스정보통신, 안랩블록체인컴퍼니와 협력해 실제 CU 매장에서 온체인 네트워크 기반 스테이블코인 결제 과정을 구현했다고 28일 밝혔다.

이번 실증은 기존 카드결제망을 거치지 않고 블록체인 네트워크를 활용해 스테이블코인으로 결제하는 방식을 실제 오프라인 가맹점 환경에서 검증하기 위해 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드의 CU 매장 온체인 기반 스테이블코인 결제 실증 현장을 재구성한 이미지(AI활용) [사진=KB국민카드] 2026.09.28 yunyun@newspim.com

결제에는 QR코드와 고객의 디지털 지갑을 활용했다. 고객이 CU 매장에서 상품을 고른 뒤 결제 과정에서 생성된 QR코드를 디지털 지갑으로 스캔하면 스테이블코인 결제 요청과 전송이 이뤄진다. 이후 블록체인 거래 결과가 결제 시스템으로 전달돼 매장에서 결제 완료 여부를 확인하는 방식이다.

특히 내부 시스템 테스트에 그치지 않고 실제 CU 매장의 키오스크와 결제 인프라를 활용했다. 이를 통해 QR코드 생성부터 스테이블코인 결제, 블록체인 거래 확인, 가맹점 결제 완료까지 이어지는 전 과정을 구현할 수 있는지 확인했다.

KB국민카드는 이번 실증을 바탕으로 기존 오프라인 가맹점 인프라와 블록체인 기반 디지털 지갑을 연결하는 다양한 결제 모델을 검토할 계획이다.

향후 스테이블코인이 제도권 지급결제 수단으로 활용될 가능성에 대비해 관련 법·제도와 감독 방향에 맞춰 실제 서비스 적용을 위한 결제·정산 인프라도 구체화한다는 방침이다.

KB국민카드 관계자는 "실제 오프라인 가맹점 환경에서 스테이블코인 결제 전 과정을 검증했다는 데 의미가 있다"며 "기존 카드 결제 인프라의 강점을 활용하면서 디지털 지갑과 가맹점을 연결할 수 있는 결제 환경을 준비해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com