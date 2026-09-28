웅진프리드라이프, 겨울방학 맞이 7개국 11개 해외 영어캠프 참가자 모집

초2~고2 대상 3~7주 과정 운영

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 웅진프리드라이프는 겨울방학 시즌을 맞아 초등학교 2학년부터 고등학교 2학년 학생을 대상으로 해외 영어캠프 참가자를 모집한다고 28일 밝혔다.

이번 프로그램의 가장 큰 특징은 기존 상조 가입 고객이 납입금을 '라이프케어 전환 서비스'로 활용할 수 있다는 점이다. 웅진프리드라이프는 상조 납입금을 장례 외에도 여행, 웨딩, 교육 등 고객의 생애 주기에 맞춰 사용할 수 있도록 선택 폭을 대폭 넓혔다. 영어캠프는 영국, 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 사이판, 말레이시아, 필리핀 등 7개국에서 총 11개 과정으로 진행되며, 내년 1월부터 국가별로 3주에서 7주간 운영된다.

[사진=웅진프리드라이프]

미국과 영국 과정은 명문대 탐방과 문화 체험을 결합했다. 영국 캠프는 런던대 골드스미스 칼리지 기숙사에 체류하며 2주간 수업 후 파리, 바르셀로나, 마드리드를 탐방하며, 미국 캠프는 LA 어학 수업과 함께 스탠퍼드, UC버클리 등 명문 대학 및 실리콘밸리를 둘러본다.

현지 정규 수업을 직접 경험하는 프로그램도 다채롭다. 캐나다와 뉴질랜드에서는 홈스테이에 거주하며 현지 학교 수업을 받게 되며, 뉴질랜드 와이우쿠 컬리지 7주 과정은 2월 신학기 정규 수업까지 이어진다. 사이판에서는 국제 사립학교인 마운트 카멜 스쿨 청강 기회가 제공된다. 단기 집중 학습을 원하는 참가자를 위해 말레이시아 조호바루 래플스대 캠퍼스 과정 및 필리핀 클락 SPCF 대학 부설센터의 1대1 어학 수업도 마련했다.

웅진프리드라이프 관계자는 "상조는 장례만을 위한 준비를 넘어 고객의 생애 전반을 함께하는 라이프케어 서비스로 진화하고 있다"며 "특히 자녀 교육은 고객들이 가장 관심을 갖는 분야인 만큼, 상조 가입이 아이의 성장과 미래를 위한 투자로도 이어질 수 있도록 교육 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com