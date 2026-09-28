AIA생명, 차기 대표에 리오 응 내정…AIA중국법인 CFO 출신

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생명보험업계 30년 경력, 2016년부터 AIA차이나 CFO 역임

승인 절차 완료 후 대표 취임…"한국 시장 성장 기회 모색"

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AIA생명은 차기 대표이사(CEO)로 리오 응(Leo Ng)을 내정했다고 28일 밝혔다. 리오 응 내정자는 필요한 승인 절차가 완료된 후 대표이사에 취임할 예정이다.

리오 응 내정자는 2016년부터 AIA 중국법인(AIA China) 최고재무책임자(CFO)를 맡아왔다. AIA에서 근무한 12년을 포함해 생명보험업계에서 30년 이상의 경력을 쌓았으며, 아시아 지역에서 다양한 고위 리더십 직책을 거쳤다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 리오 응(Leo Ng) AIA생명 차기 대표이사 내정자 [사진=AIA생명] 2026.09.28 yunyun@newspim.com

그는 사업 성장과 조직 혁신, 재무 관리 등에서 경험을 쌓았다. 캐나다 워털루대학교에서 보험수리학과 통계학을 전공했으며 미국 보험계리사협회(Society of Actuaries) 정회원(Fellow) 자격을 보유하고 있다.

AIA생명 이사회 의장이자 AIA 지역총괄대표인 피셔 장(Fisher Zhang)은 "리오 응은 전략과 조직 혁신, 재무 리더십 분야에서 성과를 입증해 온 경험 많은 리더"라며 "AIA의 사업과 전략, 기업문화에 대한 깊은 이해를 바탕으로 AIA생명의 강점을 발전시키고 고객을 위한 장기적인 가치를 창출할 것으로 기대한다"고 말했다.

리오 응 내정자는 "최우선 과제는 임직원과 고객, 파트너들을 직접 만나 경청하고 배우는 것"이라며 "한국 시장에 대한 이해를 더욱 깊게 하고 앞으로의 중요한 성장 기회를 모색하겠다"고 말했다.

AIA생명은 AIA 프리미어파트너스와 법인보험대리점(GA), 은행, 텔레마케팅, 디지털 채널 등을 통해 상품과 서비스를 제공하고 있다. AIA는 1987년부터 한국 시장에서 보험사업을 이어오고 있다.

yunyun@newspim.com