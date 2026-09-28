이소영 장관 "'부처 소관' 선 긋지 않겠다...中企·소상공인 생존해법 내놓을 것"

28일 세종서 제7대 중기부 장관 취임식 개최

"규제개혁 장관 될 것"…자본시장 정책에도 목소리

소상공인 임대료·인건비·이자·플랫폼 수수료 지표화

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 이소영 신임 중소벤처기업부 장관이 금융과 노동, 유통·플랫폼 등 다른 부처가 주로 다뤄온 분야라도 중소기업과 소상공인의 생존에 영향을 미치는 문제라면 중기부가 먼저 해법을 내놓겠다고 밝혔다.

기존 소관과 지원사업의 범위에 머무르지 않고 중소기업과 소상공인의 현장 문제를 해결하기 위해 중기부의 역할을 넓히겠다는 구상이다.

이 장관은 28일 세종시 중소벤처기업부 어울림홀에서 열린 취임식에서 "금융이든 노동이든 유통과 플랫폼이든 중소기업과 소상공인의 삶을 좌우하는 문제라면 중기부가 먼저 문제를 제기하고 답을 내놓아야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이소영 중소벤처기업부 장관이 23일 경기도 수원시 전국상인연합회를 방문하여 주요 관계자들과 대화를 나누고 있다.[사진= 중소벤처기업부] 2026.09.23 photo@newspim.com

이어 "'우리 소관이 아니다'라고 선을 긋는 순간 현장의 문제는 누구의 문제도 아니게 된다"며 "현장을 가장 가까이에서 보는 중기부가 필요한 이야기를 하지 않는다면 책임을 다하지 않는 것"이라고 강조했다.

이 장관은 우리 경제가 직면한 가장 큰 과제로 양극화와 인공지능(AI) 대전환을 꼽았다. 대기업과 중소기업, 수도권과 지역, 거대 플랫폼과 골목상권 사이의 격차가 벌어지는 가운데 AI 전환이 양극화를 확대할 수도, 새로운 도약의 기회가 될 수도 있다는 진단이다.

그는 "벤처·스타트업이 혁신을 이끌고 중소기업과 소상공인이 변화의 주체가 된다면 AI 전환은 새로운 도약의 기회가 될 것"이라며 "양극화를 해소하는 일이 곧 중기부의 일"이라고 밝혔다.

국가 전략산업과 대형 투자 프로젝트를 설계하는 단계부터 중소기업의 참여를 확대하겠다는 방침도 제시했다. 국가적 투자와 혁신의 성과가 일부 대기업에 머물지 않고 산업 생태계 전반으로 확산하도록 하겠다는 취지다. 중소기업의 AI 전환과 탄소중립 대응도 지원할 계획이다.

기업의 성장을 가로막는 규제개혁에도 적극적으로 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 이 장관은 "기존 산업이나 관행과 부딪히더라도 현장과 혁신의 편에 서서 목소리를 내는 '규제개혁 장관'이 되고자 한다"며 "규제 권한을 가진 부처와 토론하고 설득하는 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

자본시장의 모험자본 기능을 되살리기 위해 중기부가 관련 정책에도 적극적으로 참여하겠다고 강조했다. 기술과 아이디어를 갖춘 기업이 투자받고 성장해 시장에서 제대로 평가받을 수 있는 생태계를 조성하겠다는 구상이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

소상공인 정책은 일회성 지원에서 구조적인 비용 관리로 전환한다. 임대료와 인건비, 이자, 플랫폼 수수료 등 소상공인의 경영 부담을 객관적인 지표로 수치화하고 정부 차원에서 관리하겠다는 방침이다.

이 장관은 "일회성 지원만으로는 한계가 분명하다"며 "소상공인의 어깨를 짓누르는 경영 부담을 객관적인 지표로 수치화하고 정부가 관리해 나가야 한다"고 강조했다.

경영 부담 완화를 위한 정책을 체계화하고 위기나 폐업을 겪은 자영업자가 다시 일어설 수 있도록 안전망도 강화할 계획이다.

조직 운영과 관련해서는 적극적으로 일하다 발생한 문제의 책임을 장관이 지겠다고 밝혔다. 직급과 관계없이 담당자들과 직접 토론하고 불필요한 보고와 형식을 줄이겠다는 방침도 내놨다.

이 장관은 "적극적으로 일하다 생긴 문제라면 그 책임은 여러분이 아니라 제가 지겠다"며 "중기부가 '정부 안의 스타트업'처럼 일할 수 있도록 새로운 아이디어가 존중받고 일한 만큼 인정받는 조직을 만들겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com