완도군, 군민 제안 32건 군정에 담는다

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'당선인에게 바란다' 126건 접수…생활 밀착형 정책 중심 채택

[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군이 군민들이 제시한 생활 현장의 목소리를 민선 9기 군정에 적극 반영한다.

완도군은 민선 9기 출범을 앞두고 진행한 '당선인에게 바란다' 제안 126건을 검토해 이 가운데 32건을 최종 채택했다고 28일 밝혔다.

'당선인에게 바란다'는 지난 6월 15일부터 26일까지 운영됐으며 교통과 생활 불편부터 지역 발전을 위한 정책까지 다양한 의견이 접수됐다.

완도군청 전경. [사진=완도군]

분야별로는 교통·건설·주거가 26건으로 가장 많았고 문화·관광·체육 23건 지역경제·일자리·에너지 21건 농수산·해양 16건 복지·보건·교육 15건 등이 뒤를 이었다.

군은 관련 부서별로 제안의 실현 가능성과 군정 접목 여부 등을 검토해 32건을 추렸다.

특히 '완도 공설운동장 24시간 개방 및 이용 환경 개선'은 민선 9기 출범과 함께 시행에 들어가 시간 제약 없이 운동장을 이용할 수 있도록 했다.

이 밖에도 어업활동 지원사업의 안정적 운영과 야간·우천 시 차선 시인성 개선 관내 업체의 계약 참여 확대 농공단지 폐기물 공동수거 체계 마련 반값여행 이용 편의 개선 등 주민 생활과 직결된 제안들이 포함됐다.

완도군은 즉시 시행할 수 있는 사업은 신속히 추진하고 추가 검토가 필요한 제안은 추진 시기와 실행 방안을 구체화해 단계적으로 군정에 반영할 방침이다.

김신 군수는 "군민의 의견은 듣는 것에 그치지 않고 이행하는 것이 중요하다"며 "군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

Khyeon0424@newspim.com