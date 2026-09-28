함평 '대한민국 국향대전' 10월 23일 개막…17일간 전시·공연·체험

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신화 입은 국화…함평 가을 물든다

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 국화로 가을 정취를 채운다. '신화의 국화동산'을 주제로 한 대한민국 국향대전이 다음 달 함평엑스포공원에서 막을 올린다.

함평군은 28일 '2026 대한민국 국향대전'을 다음 달 23일부터 11월 8일까지 17일간 함평엑스포공원 일원에서 개최한다고 밝혔다.

함평국향대전 홍보물. [사진=함평군] 2026.09.28 saasaa79@newspim.com

올해 축제에서는 국화동호회 분재전시관과 명품 국화분재 작품전시관을 비롯해 아열대농업관과 자연생태관 등 다양한 전시공간이 운영된다. 다육식물관과 함평추억공작소 등도 관람객에게 색다른 볼거리를 제공한다.

공연과 체험 프로그램도 대폭 마련됐다. 성리와 이용 김기태 이영하밴드 더보컬 나태주 등 초대가수와 공연팀이 무대에 오른다. 축제장 곳곳에서는 브라스밴드 거리공연과 '국향 끼스타를 찾아라' 등 참여형 프로그램도 진행된다.

특히 '국화랜드 탈출 체험' 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 더해 단순한 국화 전시를 넘어 가족과 연인 친구가 함께 즐기는 가을축제로 꾸민다는 계획이다.

함평군은 축제 기간 많은 관광객이 찾을 것으로 보고 교통과 주차 대책을 비롯해 현장 안전관리에도 만전을 기할 방침이다.

이남오 함평군수는 "아름다운 국화 전시에 공연과 체험을 더해 풍성한 축제를 준비하고 있다"며 "국화 향기 가득한 함평에서 깊어가는 가을의 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.

saasaa79@newspim.com