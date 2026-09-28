전남광주특별시, 사방사업비 443억원 확보…전국 최대 규모

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사방댐 등 예방사업 확대…기존 시설 809곳 안전진단·108곳 보강

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 집중호우에 따른 산사태와 토사재해에 대비해 사방시설 확충과 기존 시설 정비에 443억원을 투입한다.

전남광주통합특별시는 28일 2027년 산림재해 예방을 위한 사방사업비 443억원을 확보하고 사방댐과 계류보전 등 재해 예방사업을 확대한다고 밝혔다.

산사태 발생지. [사진=전남광주통합특별시] 2026.09.28 ej7648@newspim.com

확보된 예산은 사방댐 150억원을 비롯해 계류보전 126억원, 산림유역관리 60억원, 산지사방 34억원 등에 투입된다. 해안침식방지 29억원과 해안방재림 10억원, 사방댐 관리·안전조치 등에 14억원도 배정됐다.

특히 기존 사방시설 809개소를 대상으로 안전진단과 정밀점검을 실시하고 이 가운데 108개소는 보수·보강한다. 신규 시설 확충과 기존 시설 관리를 병행해 재해 대응력을 높인다는 방침이다.

최근 극한호우가 잇따르면서 산림재해 우려도 커지고 있다. 2025년 함평에서는 시간당 150㎜의 폭우가 쏟아졌고 2026년 보성에서도 시간당 170㎜에 달하는 집중호우가 발생했다.

통합특별시는 산사태 취약지역과 주거지 등 인명·재산 피해 우려가 큰 곳을 우선 대상으로 정해 현장 여건에 맞는 사방시설을 설치할 계획이다.

또 개별 시설 중심의 사업에서 벗어나 산림유역 전체를 관리하는 방식으로 예방사업을 확대한다. 산지에서 발생한 빗물과 토사가 계곡과 생활권으로 유입되는 과정을 단계적으로 차단한다는 구상이다.

강신희 산림자원과장은 "기후변화로 심화되는 산사태와 토사재해에 선제적으로 대응할 기반을 마련했다"며 "취약지역과 생활권 주변 예방사업을 차질 없이 추진해 시민의 생명과 재산을 보호하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com