"나주를 알려라"…1호 홍보맨 자처한 윤병태 시장이 뛴다

현장마다 도시 매력 직접 소개…역사·문화부터 에너지·농생명까지 세일즈

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 도시 알리기에 행정력을 더하는 가운데 윤병태 나주시장이 직접 '나주 세일즈맨'을 자처하고 나섰다.

나주시는 윤병태 나주시장이 주요 행사와 현장을 찾아 시민과 관광객을 만나며 나주의 역사와 문화는 물론 영산강의 풍광과 에너지·농생명 등 미래산업의 경쟁력을 알리는 데 힘을 쏟고 있다고 28일 밝혔다.

추석 명절을 앞두고 '천년이음 나주배' 홍보하는 윤병태 나주시장. [사진=윤병태 나주시장 페이스북] 2026.09.28 ej7648@newspim.com

윤 시장은 시정 현안을 챙기는 데 그치지 않고 외부 방문객과의 접점마다 나주의 볼거리와 먹거리 그리고 즐길 거리를 소개하며 도시 홍보에 직접 나서고 있다.

특히 '천년 나주'가 간직한 역사문화 자산과 영산강을 비롯해 에너지와 농생명 산업 등 미래 성장동력을 함께 알리며 나주를 다시 찾고 싶은 도시로 만드는 데 주력하고 있다.

윤 시장은 "나주는 천년의 역사와 영산강 그리고 맛과 문화 에너지와 농생명이라는 무궁무진한 자산을 가진 도시"라며 "나주의 좋은 자산을 더 많은 사람에게 알리고 찾고 싶고 머물고 싶은 도시로 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "나주를 제대로 알리는 것이 나주의 미래를 만드는 첫걸음"이라는 시정 철학 아래 현장에서 시민과 방문객에게 도시의 가치를 알리는 행보를 이어가고 있다.

행정으로 시민의 삶을 챙기는 동시에 도시의 매력을 직접 알리는 윤 시장의 현장 행보가 '천년 나주'의 브랜드 가치를 외부에 알리는 새로운 홍보 방식으로 이어지고 있다.

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