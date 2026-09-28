[2026AG] 야구장에 '욱일기 금지' 안내판 설치 후 하루만에 철거

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기장 입구에 일본의 욱일기 반입을 금지하는 공식 안내판이 설치되었다가 하루 만에 철거되어 주목을 끌고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 28일 SNS를 통해 이 같은 사실을 알리며 "아시안게임 조직위원회에서 설치한 공식 안내판에 '욱일기 반입 금지'가 쓰여 있었다는 것은 큰 의미가 있다"고 밝혔다.

서 교수가 공개한 사진과 대만 매체 보도 등에 따르면 지난 26일 대만과 일본의 경기가 열린 야구장 입구에는 일본 욱일기와 대만의 청천백일기 이미지와 함께 '위 깃발은 반입할 수 없다'는 문구가 일본어·영어·중국어로 적힌 안내판이 세워졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기장 입구에 등장한 일본 욱일기 반입 금지 안내판. [사진=서경덕 성신여대 교수 SNS] 2026.09.28 psoq1337@newspim.com

해당 안내판은 일본 누리꾼들이 X(구 트위터) 등 SNS에 인증 사진을 올리며 큰 불만을 토로하는 등 화제를 모았으나 설치 하루 만에 돌연 철거됐다. 아시안게임 조직위원회 측은 안내판 철거 배경에 대해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

그동안 북중미 월드컵과 도쿄 올림픽 등 주요 국제 스포츠 대회 때마다 일본 응원단은 태평양전쟁 등 아시아 각국을 침략할 때 사용된 군국주의·제국주의의 상징인 욱일기를 들고 응원전을 펼쳐 거센 비판을 받아왔다.

서 교수는 "아무리 하루 만에 사라졌다고는 하지만 아시안게임 조직위원회가 직접 설치한 공식 안내판에 욱일기 반입 금지가 명시됐다는 점은 매우 큰 의미를 지닌다"며 "향후 개최되는 여러 국제 스포츠 대회에서 욱일기 응원을 제지하고 퇴출할 수 있는 중요한 선례이자 근거로 활용할 수 있을 것"이라고 강조했다. 이어 전 세계에서 욱일기가 완전히 사라질 수 있도록 지속해서 최선을 다하겠다고 덧붙였다.

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