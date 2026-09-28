현대차·인제군, 모터스포츠 축제 연다…TCR 월드투어 2년 연속 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 10월 3~4일 인제 스피디움서 축제를 연다.
- 현대 N 페스티벌과 TCR 월드투어·아시아가 함께 열린다.
- 그리드 워크 등 체험행사도 운영해 관람객을 맞는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 강원도 인제군과 함께 국내외 모터스포츠 대회 3개를 한자리에서 선보인다.
현대차는 오는 10월 3일부터 4일까지 인제 스피디움에서 '2026 인제 월드 투어링카 페스티벌'을 개최한다고 28일 밝혔다.
이번 행사에서는 현대차의 원메이크 레이스 '현대 N 페스티벌'과 국제자동차연맹(FIA) 주관 'TCR 월드투어', 'TCR 아시아'가 동시에 열린다. 세 대회가 인제에서 함께 개최되는 것은 지난해에 이어 2년 연속이다.
현대 N 페스티벌에서는 아이오닉 5 N과 아반떼 N 기반 경주차가 출전하는 그란 투리스모 eN1, 금호 N1, 넥센 N2 등 3개 클래스의 4라운드 경기가 진행된다.
TCR 월드투어에서는 아반떼 N TCR로 출전하는 'BRC 현대 N 스쿼드라 코르세'가 현재 팀 챔피언십 2위를 달리고 있다. 소속 드라이버 미켈 아즈코나 역시 드라이버 챔피언십 2위로 선두와 10포인트 차이다.
현대차는 그리드·피트 워크와 서킷 사파리, N 택시를 비롯해 어린이를 위한 N 키즈존과 미니카 등 관람객 체험 프로그램도 운영한다.
chanw@newspim.com