클롭의 독일, 홈에서 그리스에 고배...역대 맞대결 첫 패배

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네이션스리그 리그A 2조...그리스 2연승 조1위

네덜란드, 세르비아 원정 2-1...사비 감독 첫승

호날두는 벤치 대기한 포르투갈은 2연승 질주

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '전차군단' 독일 축구대표팀이 그리스에 사상 첫 패배를 당하며 위르겐 클롭 감독 체제에서 첫 승 사냥에 또다시 실패했다.

독일은 28일(한국시간) 독일 아우크스부르크의 WWK 아레나에서 열린 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 2조 2차전 홈 경기에서 그리스에 0-1로 무릎을 꿇었다.

[아우크스부르크 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=위르겐 클롭 감독이 28일(한국시간) UEFA 네이션스리그 리그A 2조 2차전 홈 경기에서 안타까운 표정을 짓고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

이날 패배로 독일은 그리스와의 역대 맞대결에서 처음으로 패하는 굴욕을 맛봤다. 그리스는 앞선 10차례의 맞대결에서 3무 7패로 절대 열세였으나 이날 사상 첫 승리를 거두며 세르비아전 승리에 이어 2연승으로 조 선두로 치고 나갔다.

2026 북중미 월드컵 직후 독일 사령탑에 오른 클롭 감독은 안방 데뷔전에서 고개를 숙였다. 네덜란드와의 원정 1차전 1-1 무승부에 이어 두 경기째 승리를 신고하지 못했다.

경기를 주도하고도 결정력에서 아쉬움을 남긴 독일은 후반 29분 일격을 맞았다. 교체 투입된 그리스의 디미트리오스 쿠르벨리스가 페널티지역 정면에서 시도한 왼발 슈팅이 요주아 키미히의 몸을 맞고 굴절되면서 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다. 다급해진 독일은 반격에 나섰으나 끝내 그리스의 수비벽을 뚫지 못했다.

경기 후 클롭 감독은 "네덜란드전과 비교해 선발 명단에 많은 변화를 준 것은 내 책임"이라며 패배의 돌림을 감수했다. 이어 "경기를 이기지 못하는 건 받아들일 수 있어도, 져서는 안 되는 경기였다"고 아쉬움을 삼켰다.

[베오그라드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사비 에르난데스 감독이 28일(한국시간) UEFA 네이션스리그 리그A 2조 2차전 원정 경기에서 작전을 지시하고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

같은 조의 네덜란드는 활짝 웃었다. 사비 에르난데스 감독이 이끄는 네덜란드는 세르비아 원정에서 멕스 메르딘크의 멀티 골 활약을 앞세워 2-1 승리를 거뒀다. 독일과의 1차전 무승부로 아쉬움을 삼켰던 사비 감독은 부임 후 첫 승리의 기쁨을 누렸다. 다만 공격수 코디 학포가 부상으로 이탈하는 악재를 만났다.

리그A 4조에서는 디펜딩 챔피언 포르투갈이 노르웨이 원정에서 2-1로 승리하며 2연승을 달렸다.

포르투갈은 전반 17분 주앙 펠릭스의 선제골로 앞서갔다. 후반 6분 노르웨이의 엘링 홀란에게 동점골을 허용했으나, 후반 9분 곤살루 하무스가 상대 골키퍼의 패스를 가로채 감각적인 로빙슛으로 결승골을 꽂아 넣었다.

[오슬로 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=크리스티아누 호날두가 28일(한국시간) UEFA 네이션스리그 리그A 2조 2차전 원정 경기에서 벤치에 앉아있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

41세의 베테랑 크리스티아누 호날두는 벤치에서 경기를 시작해 끝내 그라운드를 밟지 않았다. 조르제 제수스 감독은 빡빡한 A매치 일정 속에서 호날두의 체력을 안배하며 로테이션을 가동했고 하무스가 결승골로 완벽하게 부응했다. 포르투갈은 제수스 감독 부임 후 완벽한 2연승 행진을 이어갔다.

psoq1337@newspim.com