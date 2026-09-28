주중 美대사 "트럼프, 시진핑에 '미국산 무기 살 생각 있나' 물어"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 미국산 무기 구매 의사가 있는지 물었던 것으로 알려져 파장이 일고 있다.

27일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 데이비드 퍼듀 주중 미국대사는 이날 폭스뉴스에 출연해 "트럼프 대통령은 계속해서 '우리는 전 세계 여러 나라에 무기를 판매한다'고 말해왔다"며 "실제로 시 주석에게 어느 시점에 미국산 무기를 살 생각이 있는지 물어보기도 했다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 멜라니아 트럼프 영부인, 시진핑 중국 국가주석과 그의 부인 펑리위안 여사가 지난 25일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에 있는 국립문서기록관리청을 방문한 후 담소를 나누는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

이 발언은 트럼프 대통령이 시 주석과의 회담을 무산시키지 않기 위해 대만에 대한 사상 최대 규모인 140억 달러(약 19조 원) 규모의 무기 판매 승인 절차를 지연시켰는지에 대한 질문에 대한 답변으로 나왔다.

퍼듀 장관은 트럼프 대통령이 이번 주 정상회담에서 그러한 제안을 했는지, 아니면 지난 5월 베이징 회담과 같은 다른 자리에서 제안했는지 명확히 밝히지 않았다.

이 같은 제안은 미 행정부가 중국이 군사적으로도 활용 가능한 기술을 포함한 지원을 제공하는 것에 대해 우려를 표명하고 대만에 무기 판매를 연기하는 가운데 나와 주목된다.

아시아 안보 전문가인 잭 쿠퍼 미국기업연구소(AEI) 연구원은 "대만 판매는 미루면서 중국에 판매를 제안한 것은 충격적인 일"이라고 비판했다.

지난 5월 베이징에서 열린 회담 이후 트럼프 대통령은 대만에 대한 무기 판매가 "좋은 협상 카드"가 될 수 있다고 언급하기도 해 파장이 예상된다.

일각에서는 트럼프 대통령 특유의 협상 스타일이라는 분석도 나온다. 조지 W. 부시 행정부 시절 백악관 아시아 담당 선임보좌관을 지낸 데니스 와일더는 "트럼프가 미국 무기의 우수성을 강조하려 시 주석을 농담조로 흔들어본(yanking chain) 것일 수 있다"면서도 동맹국에 불필요한 의구심을 줄 수 있어 위험하다고 지적했다.

익명의 한 미국 정부 관리도 "정부는 중국에 무기를 판매할 계획이 없다"고 확인했다.

한편 퍼듀 대사는 "트럼프 대통령은 내가 본 누구보다도 대만(문제)에 단호하다"라며 "대만 관련 미 정책과 '하나의 중국' 원칙에는 변함이 없다"고 강조했다. 구체적으로 대만에 미국이 방어용 무기를 제공하도록 한 '대만관계법'과 '3대 공동성명' '6대 보장'을 언급했다.

알렉산더 유이 미국 주재 대만대표부 대표는 이날 미 CBS방송과의 인터뷰에서 "미국은 대만의 핵심 무기 공급국"이라며 "해당 무기 패키지가 가능한 한 빨리 인도되기를 기대한다"고 밝혔다.

wonjc6@newspim.com