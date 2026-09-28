AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 경무관 전보 인사를 단행했다
- 서울·부산·대구 등 전국 경찰청 보직이 대거 바뀌었다
- 김근만·김상희 등 6명은 경무관으로 승진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇경무관 전보
▲경찰청 범죄예방대응국 치안상황관리관 강상길 ▲경찰청 치안정보국 치안정보심의관 배용석 ▲경찰청 국가수사본부 수사국 사이버수사심의관 김형률 ▲경찰청 국가수사본부 안보수사국 안보수사심의관 김진태 ▲경찰대학 치안정책연구소장 장하주 ▲경찰수사연수원장 박우현 ▲서울특별시경찰청 경무부장 강순보 ▲서울특별시경찰청 치안정보부장 김성준 ▲서울특별시경찰청 수사부장 김근만 ▲서울특별시경찰청 범죄예방대응부장 김종관 ▲서울특별시경찰청 101경비단장 손창현 ▲서울특별시경찰청 서울관악경찰서장 양승호 ▲서울특별시경찰청 서울강서경찰서장 김상희 ▲서울특별시경찰청 서울송파경찰서장 김상형 ▲부산광역시경찰청 공공안전부장 조병노 ▲부산광역시경찰청 수사부장 정경호 ▲부산광역시경찰청 생활안전부장 최병윤 ▲대구광역시경찰청 수사부장 원창학 ▲대구광역시경찰청 생활안전부장 임종명 ▲인천광역시경찰청 수사부장 이룬 ▲인천광역시경찰청 생활안전부장 허명구 ▲광주경찰청 수사부장 이상국 ▲광주경찰청 광주광산경찰서장 빈종석 ▲대전광역시경찰청 공공안전부장 심한철 ▲대전광역시경찰청 수사부장 정성학 ▲세종특별자치시경찰청장 김보준 ▲경기도남부경찰청 경무부장 김홍근 ▲경기도남부경찰청 광역수사단장 함영옥 ▲경기도남부경찰청 생활안전부장 이길호 ▲경기도남부경찰청 분당경찰서장 박재석 ▲경기도남부경찰청 부천원미경찰서장 정창옥 ▲강원특별자치도경찰청 공공안전부장 백남익 ▲충청북도경찰청 공공안전부장 송승현 ▲충청북도경찰청 생활안전부장 김찬수 ▲충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장 김남희 ▲충청남도경찰청 수사부장 김동욱 ▲충청남도경찰청 생활안전부장 임경우 ▲충청남도경찰청 천안서북경찰서장 박재현 ▲전북특별자치도경찰청 수사부장 고영재 ▲전북특별자치도경찰청 생활안전부장 신종묵 ▲전북특별자치도경찰청 전주완산경찰서장 민윤기 ▲전남경찰청 수사부장 오동욱 ▲전남경찰청 생활안전부장 김문영 ▲경상북도경찰청 수사부장 박종삼 ▲경상북도경찰청 구미경찰서장 조우종 ▲경상남도경찰청 공공안전부장 정성수 ▲경상남도경찰청 수사부장 정지헌 ▲제주특별자치도경찰청 차장 이승열
◇경무관 승진
▲서울특별시경찰청 수사부장 김근만 ▲서울특별시경찰청 서울강서경찰서장 김상희 ▲부산광역시경찰청 생활안전부장 최병윤 ▲인천광역시경찰청 수사부장 이룬 ▲충청북도경찰청 공공안전부장 송승현 ▲경상북도경찰청 수사부장 박종삼
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