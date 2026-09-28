SKT·하나금융·삼성전자, 금융권 첫 5G 특화망 스마트오피스 구축

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하나금융 청라 헤드쿼터 16개 층 적용…10개 관계사·3000명 대상

망분리·보안 USIM 적용…AI CCTV·모바일 사원증 등으로 확장

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = SK텔레콤이 하나금융그룹, 삼성전자와 함께 5G 특화망 기반 스마트오피스를 구축하고 운영에 들어간다.

SK텔레콤은 하나금융그룹 청라 헤드쿼터에 금융권 최초로 5G 특화망 기반 스마트오피스를 구축했다고 28일 밝혔다.

인천 청라국제도시에 조성된 하나금융그룹 청라 헤드쿼터. [사진=SK텔레콤]

5G 특화망은 기업이나 기관이 전용 주파수를 활용해 특정 공간에 구축하는 맞춤형 5G 네트워크다. 외부 통신망과 분리된 사설망 형태로 구성할 수 있어 보안성과 이동성이 필요한 업무 환경에 활용된다.

이번 사업은 이달부터 인천 청라국제도시로 이전 중인 하나금융그룹 청라 헤드쿼터와 10개 관계사, 약 3000명의 임직원을 대상으로 한다. 지하 1층부터 지상 15층까지 업무·공용 공간에 5G 특화망을 적용해 기존 유선 중심 업무 환경을 무선 기반으로 전환한다.

하나금융그룹과 SKT는 과학기술정보통신부에서 할당받은 전용 주파수를 활용해 외부 통신망과 분리된 업무망을 구축했다. 보안 유심(USIM) 기반 인증 체계를 적용해 등록된 업무 단말과 사용자만 네트워크에 접속할 수 있도록 했다.

5G 무선 구간과 가입자 정보 암호화, 방화벽, 분산서비스거부(DDoS) 대응 시스템, 접근 통제 등 다중 보안 체계도 적용했다. 네트워크 슬라이싱과 물리적 망 분리 기술을 활용해 하나금융그룹 관계사별 독립 업무망도 구성했다.

삼성전자는 5G 특화망용 기업용 코어(Core)와 라디오 솔루션을 단독 공급하고 네트워크 구축 과정에서 기술 협업을 담당했다.

SKT는 향후 스마트빌딩과 지능형 출입통제, AI CCTV, 모바일 사원증, 업무용 AI 서비스 등과 연계할 수 있도록 네트워크 확장성도 확보했다고 밝혔다.

flurry327@newspim.com