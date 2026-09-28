하나금융, 금융권 최초 5G 특화망 업무망 구축

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인천 청라 헤드쿼터에 3000명 규모 스마트 오피스 조성

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 SKT, 삼성전자와 함께 금융권 최초로 5G 특화망을 실제 업무에 적용한 스마트 오피스를 구축했다고 28일 밝혔다.

인천 청라국제도시의 그룹 헤드쿼터 지하 1층부터 지상 15층까지 총 16개 층에 5G 특화망 기반 업무 환경을 조성했다. 약 3000명의 임직원이 이용할 수 있다. 올해 준공된 헤드쿼터에는 9월부터 하나금융지주와 하나은행 등 10개 관계사 임직원들이 순차적으로 입주하고 있다.

[자료= 하나금융그룹]

SKT는 5G 특화망 설계 및 기술 지원, 업무망 연동과 보안·통합 관제 체계 구축을 담당했다. 삼성전자는 핵심 통신장비를 공급하고 네트워크 구축을 위한 기술 협업에 참여했다.

임직원들은 업무 목적에 따라 공간을 자유롭게 선택할 수 있다. 프로젝트 구성원들이 한 공간에 모여 실시간으로 협업하고, 조직 변화에 따라 사무 공간을 유연하게 재배치할 수 있다.

하나금융티아이는 기간통신사업자 등록을 완료했으며, 과학기술정보통신부에서 할당받은 전용 주파수와 번호를 활용해 네트워크 구축부터 서비스 운영, 품질관리, 장애 대응과 보안까지 그룹 전용 통신망을 직접 관리한다. 외부망과 분리된 전용 업무망을 구축하고 허가된 사용자와 업무용 기기만 접속할 수 있도록 제한해 금융보안 규제를 준수했다.

romeok@newspim.com