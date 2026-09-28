금호타이어, 아동 학습환경 개선 10년…'희망의 공부방' 40곳 조성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 초록우산과 함께 저소득 가정 아동·청소년의 학습 환경을 개선하는 '희망의 공부방' 40호점을 완공했다.

(왼쪽부터) 금호타이어 강진구 경영지원팀장과 초록우산 황윤지 나눔사업5팀장이 참석한 가운데 공부방 현판 전달식이 이뤄졌다. [사진=금호타이어]

금호타이어는 지난 2016년 첫 공부방을 조성한 이후 사업을 이어온 결과 누적 40호점을 달성했다고 28일 밝혔다.

'함께 그린(GREEN) 희망의 공부방'은 지원 대상 가정의 학습 공간을 새롭게 조성하거나 개선하고 필요한 학습 교구와 물품 등을 제공하는 사회공헌 사업이다.

이번 40호점은 조모의 보살핌 아래 성장하고 있는 초등학생을 대상으로 조성됐다. 금호타이어는 학습 공간의 수납시설을 확충하고 PC와 학습 교구 등을 지원했다.

금호타이어 관계자는 "아이들이 보다 나은 환경에서 자신의 꿈을 키워나갈 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

금호타이어는 공부방 조성 외에도 어린이 교통안전교육과 교통사고 유자녀 미래역량강화 멘토링 등 아동·청소년 지원 사업을 진행하고 있다.

chanw@newspim.com