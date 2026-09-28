'부활남: 더 레드', 개봉 이틀 앞두고 예매율 1위…'72시간 부활' 액션

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구교환·신승호 주연, 오는 9월 30일 개봉

SCREENX·4DX·MX4D 특별관 상영

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉을 이틀 앞두고 동시기 한국영화 개봉작 가운데 예매율 1위에 올랐다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '부활남: 더 레드' 포스터 [사진= 롯데엔터테인먼트] 2026.08.28 taeyi427@newspim.com

'부활남: 더 레드'는 취업준비생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이 지나면 다시 살아나는 능력을 지녔다는 사실을 알게 된 후 의문의 세력에게 쫓기면서 벌어지는 이야기를 그린 액션 영화다.

석환은 타인의 마음을 조종하는 블랙(신승호)이 이끄는 정체불명의 무리와 맞서며 사건에 휘말린다. 작품은 부활이라는 설정을 바탕으로 추격전과 카체이싱, 근접 액션 등을 담았다.

영화는 오는 9월 30일 개봉을 앞두고 예매율이 상승하며 동시기 한국영화 개봉작 가운데 1위를 기록했다. 일반 상영과 함께 SCREENX, 4DX, MX4D 등 특별관 포맷으로도 관객들과 만날 예정이다.

개봉 전 진행된 시사회에서는 액션과 빠른 전개, 배우들의 호흡 등에 대한 관객 반응이 이어졌다. 일부 관객들은 추격 장면과 액션의 타격감, 구교환과 신승호를 비롯한 배우들의 연기 호흡을 주요 장점으로 꼽았다.

'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 극장에서 개봉한다.

taeyi427@newspim.com