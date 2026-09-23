[프로야구] '최근 10G 타율 0.417' NC 박건우, 내전근 손상 이탈…복귀까지 약 2주

AI 핵심 요약beta
- NC 박건우가 23일 왼쪽 내전근 부상으로 말소됐다
- 22일 삼성전 도중 다쳤고 MRI서 근육 손상이 확인됐다
- NC는 2주 재활 뒤 복귀를 기대하며 전력 차질을 우려했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 NC 다이노스 외야수 박건우가 왼쪽 허벅지 내전근 부상으로 1군 엔트리에서 말소됐다. 최근 10경기 타율 0.417로 좋은 타격감을 보이고 있던 상황에서 부상으로 이탈하면서 NC의 시즌 막판 전력 운용에도 변수가 생겼다.
NC는 23일 "박건우가 병원 검진 결과 왼쪽 내전근 Grade 1 근육 손상 진단을 받아 1군 엔트리에서 말소됐다"고 밝혔다.
박건우는 지난 22일 대구 삼성전 도중 부상을 입었다. 6회 타석에서 타격한 뒤 1루까지 전력질주하는 과정에서 왼쪽 내전근에 불편함을 느꼈고 곧바로 경기에서 교체됐다. 이후 인근 병원에서 자기공명영상(MRI) 검사를 받은 결과 근육 손상이 확인됐다.
박건우는 23일부터 재활군에 합류해 회복과 재활 훈련을 진행한다. 구단은 복귀까지 약 2주가 걸릴 것으로 예상하고 있다.
NC는 박건우가 남은 정규시즌 안에 다시 1군에 합류할 수 있도록 재활에 집중할 계획이다. 박건우의 이탈은 NC 입장에서는 적지 않은 손실이다.
박건우는 올 시즌 126경기에 출전해 130안타(20홈런) 78타점 56득점, OPS(출루율+장타율) 0.863을 기록 중이다.
특히 올 시즌 20홈런을 터뜨리며 두산 베어스 소속이던 2017년 이후 9년 만에 다시 20홈런 고지를 밟았다. 최근 타격감도 좋았다. 최근 10경기에서는 타율 0.417을 기록하며 NC 타선의 중심 역할을 맡아왔다.
하지만 시즌 막판 팀 상황은 좋지 않다. NC는 23일 기준 59승 2무 68패로 6위에 자리하고 있다. 5위 두산 베어스(66승 5무 22패)와는 5.5경기 차다.
최근 8연패에 빠진 데다 정규시즌 15경기만을 남겨두고 있어 5강 추격을 위해서는 빠른 분위기 반전이 필요한 상황이다. 이런 가운데 중심 타자 박건우까지 약 2주간 자리를 비우게 되면서 NC는 남은 시즌 타선 구성에도 부담을 안게 됐다.
football1229@newspim.com