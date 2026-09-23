전국 광역단체장 9월 23일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장이 14일 소래포구 현장지원센터 개소식과 민생현장 방문을 했다.
- 신용한 충북지사와 이원택 전북지사가 14일 각각 추석맞이 일정과 현장 행보를 했다.
- 민형배 광주전남통합특별시장과 전재수 부산시장이 14일 회의·위문·현장방문을 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲ 박찬대 인천시장
- 소래포구 현장지원센터 개소식(10:30)
- 추석 명절 민생현장 방문 (11:00)
▲신용한 충북지사
도청 직장어린이집 추석맞이 방문인사(11:00 여는마당)
국도19호선 도로확포장공사 개통식(13:30 미원면)
도내 스포츠종목 소속선수 훈련장 방문격려(15:00 청주유도회관)
▲이원택 전북지사
- 황우현 교수 초청 에너지전환 특별강연 (10:00 대회의실)
- 전주역 1일 명예역장 체험 (13:30 전주역)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 제2회 공공기관장 회의(09:00 무안청사 왕인실)
- 추석 명절 맞이 사회복지시설 위문(11:40 전남장애인 종합복지관)
▲전재수 부산시장
- 10:30 접견-주부산일본국총영사(국제의전실)
- 13:30 2026년 추석 명절 현장 방문(서동미로시장, 남부소방서, 수영경찰서, 연제우체국)
▲박완수 경남지사
- 일정 없음
▲우상호 강원도지사
-통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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