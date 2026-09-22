김신 완도군수, 12개 읍면 돌며 주민과 소통…200개 건의 사항 접수

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"실행 가능성 검토해 군정에 반영"

[완도=뉴스핌] 김현 기자 =전남광주 완도군이 민선 9기 출범 이후 처음으로 12개 읍면을 대상으로 '주민과의 대화'를 실시했다.

22일 완도군에 따르면 이번 행사는 군정 운영 방향과 비전을 공유하고 지역 현안에 대한 주민 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

완도군 12개 읍면 순회 주민과의 대화 진행 [완도=뉴스핌] 김현 기자 = 2026.09.22 khyeon0424@newspim.com

행사는 형식과 의전을 최소화한 타운홀 미팅 방식으로 진행되어 군수와 주민 간 자유로운 소통이 이뤄졌다.

김신 군수는 정책과 예산 결정에 주민 참여를 확대하는 '참여 자치'를 군정 방향으로 설정하고 소통과 혁신을 기반으로 공정한 군정을 운영할 것임을 강조했다.

이번 대화에서 12개 읍면 주민들은 연륙교 조기 착공, 어업 기반 시설 개선, 교통 편의 개선 등 다양한 건의 사항을 제시했다.

건의 사항은 200여건으로 실행 가능성을 검토해 군정에 반영할 예정이다. 예산 발생이나 중장기 검토가 필요한 사항은 지속적으로 관리할 계획이다.

Khyeon0424@newspim.com