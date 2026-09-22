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전주독서대전, 대한민국 대표 책축제 도약…4만500여명 참여

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  • 전주시는 22일 전주독서대전에 4만5600명이 찾았다고 밝혔다.
  • 행사는 11일부터 13일까지 시민 참여형 73개 프로그램으로 열렸다.
  • 전주시는 책 축제를 통해 독서문화 중심도시를 강조했다.

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11~13일 60여개 기관·단체 참여 73개 독서문화 프로그램 운영
전주시민 참여율 전년보다 12%p 증가한 73%…전국 교류 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 한벽문화관 일원에서 열린 '제9회 전주독서대전'에 연인원 4만5600여 명이 방문하며 대한민국 대표 독서문화축제로서의 위상을 확인했다고 22일 밝혔다.

지난 11일부터 13일까지 열린 전주독서대전은 '달려라 책'을 주제로 시민과 작가, 출판사, 서점, 독서동아리 등 60여 개 기관·단체가 참여한 가운데 73개 프로그램으로 꾸며졌다.

제9회 전주독서대전에 조지훈 전주시장을 비롯한 참석자들이 각자 고른 책을 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다[사진=전주시] 2026.09.22 lbs0964@newspim.com

올해 축제는 기획부터 운영까지 시민이 직접 참여해 '시민들이 함께 만들고 완성한 책 축제'를 구현했다는 평가를 받았다. 시민들은 자원봉사와 프로그램 기획·운영 등에 참여하며 축제의 주인공으로 나섰다.

주요 행사로는 자신의 인생책을 다른 사람과 교환하는 '인생책 선물 책방', 책과 음악을 함께 즐기는 '시민 선곡 플레이리스트', 시민 작가 17명이 참여한 '시민 작가 출판기념회' 등이 진행됐다.

또 청년들이 기획한 '청년, 북(book)먹으로 만나다'와 시민 운영 독서체험 부스도 호응을 얻었다. 전체 참여자 중 전주시민 비율은 지난해 61%보다 12%p 증가한 73%를 기록했으며 다른 지역 참여자는 27%로 집계됐다.

전국 책 읽는 도시와의 교류도 확대됐다. 개막식에는 전국책읽는도시협의회 회장인 류경기 중랑구청장과 조유진 영등포구청장을 비롯한 12개 회원도시 도서관 관계자들이 참석했다.

협의회 소속 단체장과 실무진은 전주에서 1박 2일간 워크숍과 도서관 여행을 진행했다. 화성시 작은도서관 실무자 70여 명도 전주시 도서관 정책과 운영 사례를 살펴봤다.

지역 학생들의 참여도 이어졌다. 행사 첫날에는 서전주유치원과 혜화유치원, 순창동계초등학교, 전주성심여자중학교, 정읍배영중학교, 익산지원중학교, 전주솔내고등학교 학생들이 공연과 강연, 체험부스 등에 참여했다.

전주솔내고등학교 학생 150여 명은 11일과 12일 축제장을 찾았다. 이 학교는 지난 3월 전주시 도서관평생학습본부와 독서·인문교육 활성화 협약을 맺고 전주 올해의 책과 도서관 여행 등을 활용한 독서진흥 활동을 펼치고 있다.

전국 13개 서점과 출판사가 참여한 북마켓에서는 초청 작가 6명의 강연과 사인회, 맞춤형 북큐레이션, 참여 단체별 특색 상품과 프로그램을 선보였다.

김인택 전주시 도서관평생학습본부장은 "시민과 전국의 책 읽는 도시, 청소년들이 책으로 소통하고 연대하는 뜻깊은 자리였다"며 "전주가 지역 독서생태계와 함께 독서문화를 확산하는 중심도시로 성장하도록 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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추석 연휴 고속도로 통행료 면제 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올해 추석 연휴 전국 고속도로 통행료가 면제된다. 한국도로공사가 관리하는 고속도로 주유소에서는 같은 기간 휘발유와 경유 가격을 낮춰 판매한다. 의왕톨게이트 전경 [사진=경기도 북부청] 22일 국토교통부는 제41회 국무회의에서 오는 24일부터 27일까지 추석 연휴 기간 전국 고속도로 통행료를 면제하는 안건이 통과됐다고 밝혔다. 통행료 면제는 재정 고속도로뿐 아니라 민자고속도로를 포함한 전국 고속도로에 적용된다. 24일 0시부터 27일 24시 사이 고속도로를 잠시라도 이용하는 모든 차량이 대상이다. 23일 고속도로에 진입해 24일 빠져나오는 차량도 통행료를 내지 않는다. 27일 진입한 뒤 28일 고속도로를 벗어나는 경우에도 면제 혜택을 받을 수 있다. 이용 방법은 평소와 같다. 하이패스 이용자는 단말기 전원을 켠 상태로 요금소를 통과하면 '통행료 0원이 정상 처리되었습니다'라는 안내가 나온다. 일반차로에서는 진입 요금소에서 통행권을 받은 뒤 진출 요금소에 제출하면 면제된다. 정부는 2017년부터 설·추석 명절 연휴 동안 총 14차례 고속도로 통행료를 면제했다. 그동안 면제된 통행료는 총 1조450억원으로 차량은 4억318만대에 달한다. 같은 기간 도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에서는 유류가격도 리터(ℓ)당 100원 내려간다. 민자고속도로 내 주유소는 대상에서 제외된다. 가격은 지난 17일 판매가격을 기준으로 각각 100원씩 낮춘다. 17일 평균 판매가격은 휘발유가 리터당 1844원, 경유가 1834원이었다. 이에 따라 추석 기간 평균 판매가격은 휘발유 1744원, 경유 1734원 수준이 된다. 도로공사는 자체 수익금을 활용해 유류가격을 낮춘다. 중동발 고유가에 따른 이용객 부담을 공공이 일부 분담하고 고속도로 서비스 개선 요구에도 대응하기 위한 조치다. 휴게소와 주유소 이용객 증가에 대비한 교통관리도 강화한다. 주요 휴게소와 주유소에는 안전 유도원과 교통 관리원 등 현장 인력을 추가 배치한다. 진입로에는 혼잡 정보를 제공하는 입간판을 설치하고 휴게소와 주유소 이용동선을 분리해 혼잡을 줄일 계획이다. 휴게소·주유소 혼잡 상황은 도로전광표지(VMS) 등을 통해 실시간으로 안내한다. 국토부 관계자는 "이번 추석 연휴 통행료 면제와 고속도로 주유소 유류가격 인하가 국민들의 귀성길 부담을 덜고 즐거운 명절을 보내는 데 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "IC 인근 등 이용자 수요 증가에 대비해 관계기관과 협조체계를 구축하고 교통관리와 유류수급 등을 면밀히 관리하겠다"고 말했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 추석 연휴 고속도로 통행료는 언제부터 언제까지 면제되나요? A. 오는 24일 0시부터 27일 24시까지 전국 고속도로 통행료가 면제됩니다. 재정 고속도로뿐 아니라 민자고속도로도 모두 포함됩니다. Q. 23일 고속도로에 진입해 24일에 빠져나와도 통행료가 면제되나요? A. 네. 24일 0시부터 27일 24시 사이 고속도로를 잠시라도 이용하면 면제 대상입니다. 23일 진입해 24일 빠져나오거나, 27일 진입해 28일 빠져나오는 차량도 통행료를 내지 않습니다. Q. 하이패스나 일반차로 이용 방법은 평소와 다른가요? A. 아닙니다. 하이패스 이용자는 단말기 전원을 켜고 평소처럼 통과하면 되고, 일반차로 이용자는 진입 요금소에서 통행권을 받은 뒤 진출 요금소에 제출하면 됩니다. Q. 추석 기간 고속도로 주유소 유류가격은 얼마나 내려가나요? A. 도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에서 휘발유와 경유 가격을 각각 리터당 100원 인하합니다. 이에 따라 평균 판매가격은 휘발유 1744원, 경유 1734원 수준이 될 전망입니다. Q. 모든 고속도로 주유소에서 유류가격 할인을 받을 수 있나요? A. 아닙니다. 유류가격 인하는 한국도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에만 적용됩니다. 민자고속도로 내 주유소는 대상에서 제외됩니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-09-22 10:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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