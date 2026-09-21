무안군 전 공직자, 추석 장보기로 전통시장 '소비 훈풍'

AI 핵심 요약beta
- 무안군은 21일 추석 앞두고 장보기 행사를 열었다
- 김산 군수는 전통시장을 찾아 상품권으로 물품을 샀다
- 무안군은 환급행사로 1590만원을 돌려줬다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 추석 명절을 앞두고 전통시장과 골목상권에 활기를 불어넣기 위한 소비 촉진에 나섰다.
무안군은 21일 경기침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 소상공인을 돕기 위해 지난 14일부터 전 공직자가 참여하는 추석맞이 전통시장 및 골목형 상점가 장보기 행사를 진행했다고 밝혔다.
김산 군수는 지난주 무안전통시장을 찾은 데 이어 이날 일로전통시장을 방문해 무안사랑상품권으로 지역특산품과 명절 제수용품 등을 구입했다.
김 군수는 시장 곳곳을 돌며 원산지 및 가격표시 여부를 점검하고 바가지요금 근절 캠페인도 벌였다. 물가 상승과 소비 감소로 어려움을 겪는 상인들을 만나 현장 애로사항을 듣고 격려하기도 했다.
무안군은 경기 불황 속 지역 소상공인의 경영 부담을 덜고 지역경제에 활력을 더하기 위해 명절마다 전 직원 장보기 행사를 이어오고 있다.
김산 군수는 "경기침체로 어려움을 겪는 지역 소상공인과 전통시장 상인들에게 힘이 되길 바란다"며 "전통시장에서 장을 보며 물가 부담을 덜고 풍요로운 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.
한편 지난 16일부터 20일까지 진행된 '2026년 추석맞이 전통시장 온누리상품권 환급행사'를 통해 총 1590만원이 환급됐다. 무안전통시장 1329만원과 일로전통시장 261만원으로 군민들의 장보기 부담을 낮추고 전통시장 매출 증대에도 기여했다.
ej7648@newspim.com