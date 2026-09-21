전남광주특별시교육청, 서･논술형 평가 컨트롤타워 전담

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교원 중심 실무지원단 운영…현장 부담 완화 법령 정비 추진

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 서·논술형 평가의 2027학년도 전면 시행을 앞두고 평가 체계 전환을 위한 실무 기반 구축에 속도를 내고 있다.

전남광주통합특별시교육청은 21일 서·논술형 평가를 전담할 'K-교육통합추진단 교육과정개발평가팀'을 지난 1일 신설하고 본격적인 준비에 착수했다고 밝혔다.

전남광주통합특별시교육청 현판. [사진=박진형 기자]

평가팀은 학교 현장의 혼선을 줄이기 위해 지난 7일부터 교원단체 간담회를 시작으로 교원과 학부모 및 시민단체 등을 대상으로 의견을 듣고 있다. 수렴된 의견은 향후 서·논술형 평가 시행계획에 반영할 예정이다.

교원 중심의 '서·논술형 평가 실무지원단'도 운영한다. 실무지원단은 평가 전문성을 높이기 위한 연수와 수업·평가 자료 개발 등을 맡아 교원들이 수업과 평가에 집중할 수 있도록 지원한다.

교육청은 지난 16일 전남광주 본청과 교육지원청 평가 업무 담당자 설명회를 열고 추진 로드맵을 공유했다. 이를 통해 전남과 광주 간 평가 업무를 일원화하고 고도화된 평가 시스템과 평가 자료 및 매뉴얼 보급에도 나설 계획이다.

새로운 평가체계 도입에 따른 학교 현장의 부담을 덜기 위한 대책도 마련한다. 교육과정과 수업 혁신 방안은 물론 학교급·교과별 실습 중심 교원 연수와 행정업무 경감책 및 안정적인 교육환경 구축 등을 종합적으로 추진한다.

교원의 전문적 평가권 보장을 위해 관련 법령과 지침도 검토·정비하고 관계기관과 협력해 교육청 차원의 별도 지침을 마련할 방침이다.

김대중 교육감은 "서·논술형 평가를 통해 학생들의 비판적 사고력과 창의적 문제 해결력을 키울 수 있도록 촘촘하게 준비하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com