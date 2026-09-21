전남광주특별시의회, 충북도의회와 손잡고 지방의회법 촉구

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시의회가 21일 충북도의회와 통합 경험을 공유했다
- 양 의회는 통합의회 운영 사례를 살피고 제도 기반 강화를 논의했다
- 지방의회법을 올해 안에 제정하라고 국회에 촉구했다
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[무안·광주·청주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회와 충청북도의회가 행정통합 경험을 공유하고 지방의회의 제도적 기반 강화를 위한 협력에 나섰다.
전남광주특별시의회는 21일 충북도의회 방문단과 행정통합 추진 과정과 통합의회 운영 사례를 공유하고 '지방의회법' 연내 제정을 촉구했다고 밝혔다.
충북도의회 이상식 의장과 송미애 의회운영위원장 등은 전남광주통합특별시의회를 찾아 전국 최초 광역지방자치단체 간 행정통합 추진 과정과 통합의회 출범 사례를 살폈다.
이 자리에는 전남광주통합특별시의회 신민호 의회운영위원장과 강문성 더불어민주당 원내대표, 김진남 대변인 및 의회운영위원들이 참석했다.
방문단은 강효석 전남광주통합특별시 행정통합추진단장으로부터 통합 추진 배경과 주요 경과를 들었다. 이어 통합 과정에서 지방의회의 역할과 출범 이후 의회 운영에 관한 의견을 나누고 본회의장 등을 둘러봤다.
양 의회는 지방의회가 주민 대표기관으로서 역할을 다하기 위해서는 실질적인 독립성과 자율성을 뒷받침할 제도적 기반이 필요하다는 데 공감했다.
특히 국회에 지방의회의 권한과 역할을 제도적으로 뒷받침할 「지방의회법」을 올해 안에 제정할 것을 한목소리로 촉구했다.
신민호 위원장은 "전남·광주 통합 사례가 충청권 행정통합을 추진하는 데 유용한 참고가 되길 바란다"며 "지방의회의 실질적인 독립성과 자율성 강화를 위해 전국 지방의회가 지방의회법 제정에 힘을 모아야 한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com