[2026AG] 전웅태·서창완·이종현, 근대5종 男 단체전 금…한국 2호 금메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 근대5종 대표팀이 20일 아시안게임 단체전 2연패를 달성했다.
- 전웅태·서창완·이종현이 개인전 점수를 합산해 정상에 올랐다.
- 한국은 근대5종에서만 금메달 2개를 수확했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자 근대5종 대표팀이 아시안게임 단체전 2연패를 달성하며 대한민국 선수단에 2026 아이치·나고야 아시안게임 두 번째 금메달을 안겼다.
전웅태와 서창완, 이종현은 20일 일본 아이치현 안조 스포츠파크에서 열린 대회 근대5종 남자 단체전에서 가장 높은 점수를 합작하며 정상에 올랐다.
이번 대회 한국 선수단의 두 번째 금메달이다. 앞서 열린 여자 개인전에서는 성승민이 금메달을 차지하며 한국 선수단의 첫 금메달을 신고했다. 이어 남자 대표팀까지 단체전 정상에 오르면서 한국은 이날 근대5종에서만 금메달 2개를 수확했다.
남자 대표팀은 아시안게임 단체전 2연패에도 성공했다. 한국은 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에서도 남자 단체전 금메달을 획득한 데 이어 아이치·나고야에서도 정상을 지키며 아시아 최강의 자리를 재확인했다.
근대5종은 한 선수가 펜싱과 수영, 장애물 경기, 레이저 런(육상+사격)을 모두 소화해 종합 성적으로 순위를 가리는 종목이다.
단체전은 별도의 경기를 치르지 않고 각국 출전 선수 가운데 개인전 성적이 좋은 상위 3명의 점수를 합산해 최종 순위를 결정한다.
한국은 전웅태와 서창완, 이종현이 개인전에서 고른 경기력을 선보이며 높은 점수를 쌓았고, 세 선수의 성적을 합산한 단체전에서 가장 높은 자리를 차지했다.
한국 근대5종은 대회 첫날부터 확실한 존재감을 드러냈다. 성승민이 한국 여자 선수 최초로 아시안게임 개인전 금메달을 목에 건 데 이어 남자 대표팀까지 단체전 2연패를 완성하며 한국 선수단의 초반 메달 레이스를 이끌었다.
wcn05002@newspim.com