[2026AG] 여자 정구, 단체전서 동메달 획득…대만에 1-2로 석패

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 정구 대표팀이 20일 대만에 져 동메달을 땄다.
- 준결승에서 2시간42분 혈투 끝에 매치 스코어 1-2로 패했다.
- 조별예선 2위로 오른 한국은 결승 진출에 실패했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 여자 정구 대표팀이 대만과 2시간 42분에 걸친 혈투 끝에 아쉽게 결승 진출에 실패하며 동메달을 획득했다.
고복성 감독이 이끄는 한국은 20일 일본 나고야 히가시야마 파크 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 정구 단체전 준결승에서 대만에 매치 스코어 1-2로 패했다.
조별예선에서 2승 1패를 기록해 조 2위로 준결승에 오른 한국은 세 경기 모두 최종 게임까지 가는 접전을 벌였지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 이번 대회는 별도의 3위 결정전을 치르지 않아 한국은 동메달을 획득했다.
첫 복식에 나선 이수진-김한설 조는 쉬차오잉-황스위앤 조와 9게임까지 가는 승부 끝에 4-5로 석패했다.
벼랑 끝에서 나선 황정미가 한국을 살렸다. 단식에서 장민위를 상대한 황정미는 게임 스코어 2-3으로 끌려갔지만 6, 7게임을 연달아 따내며 4-3 역전승을 거뒀다. 45분간 이어진 접전 끝에 승부는 마지막 복식으로 넘어갔다.
엄예진-김연화 조도 쉽게 물러서지 않았다. 저우옌전-뤄수팅 조에 첫 두 게임을 내줬지만 끈질기게 추격해 4-4 동점을 만들었다. 그러나 1시간 16분 동안 이어진 혈투 끝에 마지막 9게임을 내주면서 4-5로 패했다.
한국은 매치 스코어 1-2로 결승행이 좌절되며 필리핀과 함께 동메달을 차지했다. 한국을 꺾은 대만은 일본과 금메달을 놓고 맞붙는다.
wcn05002@newspim.com