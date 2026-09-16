배민, 외식업주 식자재·비품 최대 87% 할인

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 16일 배민상회 상회대축제를 시작했다.
- 외식업주에 식자재·비품을 최대 87% 할인했다.
- 추석 전 소상공인 지원용 쿠폰·결제혜택도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첫 구매·간편결제 추가 혜택
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 외식업주 전용 커머스 배민상회에서 식자재와 비품을 최대 87% 할인하는 '상회대축제'를 진행한다고 16일 밝혔다.
기획전은 추석을 앞둔 외식업 소상공인의 매장 운영을 지원하기 위해 마련됐으며 오는 27일까지 진행된다.
할인 대상은 쌀·육류·채소·해산물 등 식품과 국·탕용기, 아이스컵, 수저, 비닐봉투 등 매장 운영에 필요한 비품이다.
기획전 상품 구매에 사용할 수 있는 10% 할인쿠폰도 제공한다. 할인 판매하는 상품에 쿠폰을 적용해 추가 할인을 받을 수 있다.
배민상회를 처음 이용하는 외식업주에게는 30% 웰컴 쿠폰을 지급한다. 식품·비품 카테고리별 상품을 처음 구매하면 5000원 쿠폰도 추가로 받을 수 있다.
간편결제 할인도 마련했다. 카카오페이로 10만원 이상 결제하면 5000원, 5만원 이상 결제하면 2000원을 추가 할인한다.
kji01@newspim.com