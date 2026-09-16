현대차, 글로벌 통합 안전 협의체 출범…12개국 안전 리더 한자리

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 16일 글로벌 안전 협의체를 출범했다.
- 국내외 12개국 40여명 안전리더가 첫 회의에 참석했다.
- 사흘간 안전전략·브랜드·현장점검을 논의했다.
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권역별 우수 사례 공유하고 전 사업장 수평 전개 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 현대자동차가 전 세계 사업장의 안전관리 수준을 높이기 위한 글로벌 협의체를 출범했다.
현대차는 국내외 권역별 안전 담당자들이 참여하는 '글로벌 통합 안전 협의체(Global One Safety Council·GOSC)'를 출범하고, 첫 GOSC 컨퍼런스를 16일부터 18일까지 3일간 양재 사옥과 울산공장 등 국내 사업장에서 진행한다고 16일 밝혔다.
GOSC는 전 세계 현대차 사업장의 안전 담당자 간 소통을 강화하고 우수 사례를 공유하기 위해 마련된 협의체다. 현대차의 글로벌 안전 리더들이 한자리에 모이는 것은 이번이 처음이다.
이번 컨퍼런스에는 현대차 안전보건최고책임자 최영일 부사장을 비롯해 한국과 미주, 유럽, 인도, 아시아·태평양, 중국 등 12개국에서 40여명의 안전 리더가 참석한다.
참석자들은 권역별 우수 안전 사례를 공유하고 이를 다른 사업장에도 적용할 수 있는 방안을 모색한다. 전 세계 사업장의 안전관리 수준을 표준화하기 위한 전략도 논의한다.
컨퍼런스 첫날인 16일에는 현대차그룹 인재개발원 마북캠퍼스에서 글로벌 안전 전략과 실행 방안을 논의하는 '글로벌 안전 세션'을 진행한다.
17일에는 현대차 양재사옥과 현대모터스튜디오 서울에서 안전 경영과 기업 신뢰도의 연관성을 살펴보는 '브랜드 세션'을 열고, 마지막 날인 18일에는 울산공장에서 생산 현장의 안전관리 현황과 관련 기술을 점검하는 '현장 안전 세션'을 진행한다.
최영일 현대차 부사장은 "이번 컨퍼런스는 본사의 안전 철학과 안전 전략을 글로벌 안전 리더들과 공유하는 자리"라며 "현대차가 글로벌 톱 티어 브랜드로서 경쟁력을 유지하기 위해서는 임직원의 안전이 최우선 가치라는 점을 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com