NHN, 한게임 웹보드게임 6종 추석 캠페인…순금 경품 제공

AI 핵심 요약beta
- NHN이 16일 한게임 웹보드 6종 추석 캠페인을 공개했다.
- 본편 영상은 게임별 특징을 영화 장르로 표현했다.
- 30일까지 자동 응모로 126명에 경품을 준다.
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30일까지 접속 시 자동 응모
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = NHN이 한게임 웹보드게임 6종을 대상으로 추석 시즌 통합 캠페인을 진행한다.
NHN은 한게임 웹보드게임 6종을 아우르는 '2026 한게임 추석 특선' 본편 영상과 경품인 '추석 특선 세트' 구성을 공개했다고 16일 밝혔다.
캠페인에는 한게임포커 PC 버전과 한게임 포커, 한게임포커 클래식 with PC, 한게임 섯다&맞고, 한게임 로얄홀덤, 한게임 신맞고 등 모바일 게임 5종이 참여한다.
이번 본편 영상은 각 게임을 서로 다른 영화 장르로 표현한 것이 특징이다. NHN은 지난 7일 게임별 특징을 담은 티저 영상을 먼저 공개했다.
캠페인 경품 1등 상품인 '추석 특선 세트'는 순금 1돈과 명절 세트로 구성됐다.
경품 이벤트는 별도 신청이나 미션 없이 캠페인 대상 웹보드게임에 접속하면 자동 응모된다. NHN은 오는 30일까지 타이틀별 21명씩 총 126명을 선정해 추석 특선 세트와 외식 상품권, 모바일 상품권 등을 제공할 예정이다.
flurry327@newspim.com