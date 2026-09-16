[특징주] 미투온 상한가…카카오게임즈 980억원에 경영권 인수

AI 핵심 요약beta
- 미투온이 16일 카카오게임즈 인수 소식에 상한가를 기록했다.
- 카카오게임즈는 전날 미투온 지분 39.56%를 약 980억원에 인수하기로 했다.
- 카카오게임즈는 미투온과 결합해 글로벌 게임 사업을 강화한다는 계획이다.
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소셜카지노·캐주⑴얼게임 글로벌 확장
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미투온이 카카오게임즈에 인수된다는 소식에 장 초반 상한가를 기록하고 있다. 카카오게임즈가 약 980억원을 투입해 미투온 지분 39.56%를 확보하고 최대주주에 오른다는 소식이 주가를 끌어올린 것으로 풀이된다.
16일 오전 9시33분 기준 미투온은 전 거래일보다 885원(29.95%) 오른 3840원으로 상한가를 기록하고 있다.
카카오게임즈는 전날 이사회를 열고 미투온 지분 39.56%를 약 980억원에 인수하기로 결정했다. 거래가 마무리되면 카카오게임즈가 미투온의 최대주주로 올라서 경영권을 확보한다.
미투온은 소셜카지노와 캐주얼게임 등을 주력으로 하는 게임사다. 카카오게임즈는 이번 인수를 통해 소셜카지노와 캐주얼게임, 마인드스포츠 등으로 게임 포트폴리오를 넓히고 글로벌 시장 공략을 강화한다는 계획이다.
특히 미투온이 확보한 게임 개발 역량과 글로벌 사업 기반을 카카오게임즈의 기존 게임 사업과 결합하면서 해외 시장에서 신규 성장동력을 확보할 수 있을지 관심이 모인다.
plum@newspim.com