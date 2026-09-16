넥사다이내믹스, 130억원 유상증자 납입 완료

AI 핵심 요약beta
- 넥사다이내믹스가 16일 130억원 유상증자 납입을 완료했다
- 시화산단에 AI GPU 서버 제조라인을 구축해 2027년 양산한다
- 300억원 추가 증자로 생산설비와 공급망도 확충할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 넥사다이내믹스가 약 130억원 규모의 유상증자 대금 납입을 완료했다고 16일 밝혔다. 경영권 인수합병(M&A)을 통한 새 경영체제 출범과 함께 이뤄진 것이다.
회사에 따르면 확보한 자금을 바탕으로 시화 국가산업단지 내 보유 시설에 인공지능(AI) 데이터센터용 그래픽처리장치(GPU) 서버 전문 제조라인을 구축할 계획이다. 이는 AI 산업 성장에 따라 확대되는 국내 고성능 서버 수요에 대응하고, 외산 의존도가 높은 AI 서버 시장에서 국산 제품의 입지를 확보하기 위한 전략이다.
한국은 고대역폭메모리(HBM)와 DDR 메모리, 엔터프라이즈 SSD 등 AI 서버 핵심 부품 분야에서 세계적 제조 경쟁력을 갖추고 있다. 그러나 이들 부품을 결합해 데이터센터에 공급하는 GPU 서버 완제품 시장에서는 슈퍼마이크로, 델, HPE 등 해외 업체들이 100%의 비중을 차지하고 있다.
넥사다이내믹스는 시화 국가산단 공장 2층에 총 3000㎡ 규모의 GPU 서버 관련 시설을 구축하고 있다. 운영시설 2000㎡와 생산구역 1000㎡로 구성되며, GPU 서버 조립과 품질 테스트를 위한 전용라인이 들어설 예정이다.
회사는 올해 4분기 중 설비 구축과 시험생산을 거쳐 2027년부터 본격적인 상용 양산 체제로 전환할 계획이다. 초기 전문인력 60여명을 배치하고 제품 기획부터 부품 공급망 관리, 시스템 통합, 적격성 검증까지 자체 수행할 수 있는 역량을 구축할 방침이다.
범용 CPU 서버와 고성능 GPU 서버 제조뿐 아니라 고객 수요에 맞춘 AI 컴퓨팅 자원 임대 사업도 단계적으로 추진해 수익모델을 다각화할 계획이다. 디씨코리아(DC Korea) 및 디씨피(DCP) 그룹과의 전략적 협업을 통해 데이터센터 개발·운영 사업과 AI 서버 제조 사업 간 시너지를 확대한다는 구상이다. 수도권 주요 거점에서 도심형 엣지 AI 데이터센터 사업이 추진되고 있으며, 충남 당진에서는 하이퍼스케일 데이터센터 구축 사업이 진행 중이다.
넥사다이내믹스는 기존 디스플레이 패널 생산설비 및 정밀 자동화 장비 사업을 기반으로 AI GPU 서버 제조를 새로운 성장동력으로 육성한다는 방침이다. 정밀장비 제조 역량에 GPU 서버 생산과 시스템 통합, AI 컴퓨팅 자원 임대 사업을 결합해 중장기적으로 종합 'AI 하드웨어 플랫폼' 기업으로 사업 영역을 확대할 계획이다.
회사는 300억원 규모의 추가 유상증자도 병행 추진하며, 이를 GPU 서버 생산라인 증설과 AI 컴퓨팅 인프라 확충, 핵심 부품 공급망 안정화 등에 투입할 예정이다.
회사 관계자는 "130억원 유상증자에 추가적인 증자 등으로 마련한 재원을 바탕으로 지속적인 투자를 이어가고, 국내외 파트너사와의 전략적 파트너십을 강화해 AI 산업의 선두 기업으로 탈바꿈하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com