현대차그룹, 제주 그린수소 포럼 참여…수소 모빌리티 역할 강조

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 16일 제주 포럼에서 수소전환 비전을 밝혔다
- 재생에너지 수소저장으로 에너지 유연성 확대 필요를 강조했다
- FCEV를 장거리 운송 보완 수단으로 제시했다
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장거리·고중량 운송 분야서 FCEV 활용 가능성 제시
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대자동차그룹이 제주에서 열린 그린수소 포럼에 참여해 재생에너지와 수소를 연계한 에너지 전환 방향과 수소 모빌리티의 역할을 공유했다.
현대차그룹은 지난 14일부터 16일까지 제주국제컨벤션센터에서 열린 '2026 제주 그린수소 글로벌 포럼 with 분산에너지 포럼'에 참여했다고 16일 밝혔다.
이번 포럼에는 국제에너지기구(IEA), 글로벌녹색성장기구(GGGI), 주요국 대사관을 비롯해 9개국 106개 기관·기업·대학 등이 참여했다. 재생에너지 기반 그린수소 생산·활용과 청정수소 수요 확대 등 에너지 전환 과제를 논의했다.
15일 개회식에 참석한 신승규 현대차그룹 부사장은 재생에너지 보급이 확대될수록 안정적인 에너지 공급과 효율적인 활용 체계를 함께 구축해야 한다고 강조했다.
신 부사장은 재생에너지로 생산한 수소를 저장한 뒤 필요한 시점에 활용하는 방식이 에너지 시스템의 유연성을 높이는 데 기여할 수 있다고 설명했다.
제주도는 2017년 250kW급 수전해 실증을 시작으로 청정수소 생산과 활용 기반을 확대해왔다. 제주 구좌읍 행원에 위치한 3.3MW 규모 수전해 단지는 2024년 9월부터 하루 약 200kg의 수소를 생산해 도내 수소버스와 수소 승용차에 공급하고 있다.
현대차그룹은 제주도와 2021년 친환경차 생태계 구축을 위한 협력을 시작한 이후 수소와 V2G 분야에서 협력을 이어가고 있다.
신 부사장은 "재생에너지와 수소의 결합은 에너지 전환의 새로운 가능성을 현실로 만드는 중요한 기반"이라며 "현대차그룹은 제주도와 긴밀히 협력해 대한민국 수소경제의 미래를 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.
현대차그룹은 이날 '청정수소 수요시장 확대 전략' 세션에도 참여해 수소전기차(FCEV) 기반 도시 모빌리티 전략을 발표했다.
현대차그룹은 FCEV가 배터리전기차(BEV)와 경쟁 관계가 아니라 각 기술 특성에 따라 상호 보완할 수 있는 모빌리티 솔루션이라고 설명했다.
특히 빠른 충전과 긴 주행거리, 높은 가동률이 필요한 장거리·고중량 운송과 버스·택시·물류트럭 등에서 FCEV의 활용 가능성이 높다고 제시했다.
현대차그룹은 전력 수요 증가와 배전망 확충 제약, 특정 시간대 충전 수요 집중 등에 대응하기 위해 전력과 수소가 상호 보완하는 에너지 인프라가 필요하다고 강조했다.
현대차그룹 관계자는 "수소 모빌리티는 장거리 운송과 재난 대응 등 안정적인 운행이 필요한 분야에서 전력 기반 모빌리티를 보완할 수 있는 대안"이라며 "재생에너지와 수소를 연계한 다양한 활용 가능성을 검토하고 청정수소 수요 생태계 확대에 기여하겠다"고 말했다.
한편 현대차그룹은 포럼 전시 공간에 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘'와 전기차 '아이오닉 9'을 전시했다.
heoneykim@newspim.com