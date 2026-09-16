NHN클라우드, 고려대와 국방 AX 협력…100억원 투자 지원

AI 핵심 요약beta
- NHN클라우드가 15일 고려대와 국방 AX 산학협력 MOU를 맺었다.
- 양측은 C5ISRT·전장 클라우드 연구개발을 함께 추진했다.
- NHN클라우드는 100억원 투자와 인력양성도 지원한다.
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국방 특화 클라우드·AI 데이터센터 확대
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = NHN클라우드가 고려대학교와 국방 인공지능 전환(AX)을 위한 공동 연구·기술개발에 나선다.
NHN클라우드는 지난 15일 경기 성남시 사옥 플레이뮤지엄에서 고려대학교 기술경영전문대학원 국방기술경영학과 C5ISRT융합연구원과 국방 전장 클라우드 및 C5ISRT 분야 산학협력을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
양측은 첨단 지휘통제·전장인식 체계인 C5ISRT와 인공지능 지휘통제체계 등 국방 분야 사업을 공동 기획·제안·수행하고 국방 전장 클라우드와 AI·클라우드 분야 연구개발을 추진한다.
NHN클라우드의 클라우드 플랫폼을 국방 분야에 적용하고 C5ISRT 시험체계 연구·개발도 진행한다. NHN클라우드는 이를 위해 기술과 교육 등을 포함해 100억원 규모의 투자 지원에 나설 예정이다.
국방 AI·클라우드 전문인력 양성을 위한 학위과정 설립도 공동 추진한다. 연구개발과 교육을 연계한 산학협력 체계를 마련한다는 계획이다.
NHN클라우드는 현재 한미 연합작전에 활용되는 '연합지휘통제체계(AKJCCS) 성능개량 체계개발 사업'에 폐쇄형 프라이빗 클라우드 환경과 서비스형 데스크톱(DaaS)을 공급하고 있다.
국방 대규모언어모델(LLM)을 활용하는 '초거대 인공지능 기반 지휘통제체계 기술개발 사업'에도 참여해 기술협상을 진행하고 있다.
NHN클라우드는 이번 협력을 기반으로 국방 특화 클라우드 플랫폼 구축과 C5ISRT 공동 연구·기술개발을 추진하고 향후 국방 AI 데이터센터 등으로 사업 영역을 확대할 계획이다.
김동훈 NHN클라우드 대표는 "국방의 AI 전환은 AI 기술뿐만 아니라 이를 안정적으로 활용할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼과 실제 국방 체계에 적용하기 위한 연구개발 역량이 함께 뒷받침돼야 한다"고 말했다.
flurry327@newspim.com