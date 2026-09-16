현대차, 수소버스 보급 확대…2032년까지 480대 도입

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 15일 선진그룹과 수소버스 보급 협약을 맺었다.
- 수도권 버스 노선에 수소버스를 넣고 충전소를 전환한다.
- 2032년까지 480대 도입과 정비 지원으로 확산을 추진한다.
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하이넷·관련 협회와 충전 인프라 구축 협력
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대자동차가 선진그룹 등 운수업체·수소 충전 사업자와 손잡고 수도권 수소버스 보급 확대에 나선다.
현대차는 지난 15일 서울 강남대로 사옥 UX 스튜디오 서울에서 선진그룹, 하이넷, 한국자동차환경협회, 한국천연가스수소충전협회와 '충전 인프라 혁신 기반 수소 모빌리티 보급 확대를 위한 다자간 업무협약(MOU)'을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 선진그룹이 운행하는 수도권 주요 버스 노선에 수소버스를 도입하고, 이에 필요한 충전 인프라를 함께 구축하기 위해 마련됐다.
선진그룹은 수도권과 호남권에서 17개 운수 법인을 통해 약 1700대의 버스를 운영하고 있다. 이번 협약에 따라 김포·파주 소재 차고지 내 기존 압축천연가스(CNG) 충전소의 수소충전소 전환을 추진하고, 2032년까지 총 480대의 수소버스를 단계적으로 도입할 계획이다.
하이넷은 해당 차고지에 대용량 수소충전소를 구축·운영한다. 한국자동차환경협회는 수소충전소 구축과 인프라 활성화를, 한국천연가스수소충전협회는 충전 인프라 혁신 모델 확산을 각각 지원한다.
현대차는 선진그룹에 수소버스를 공급하고 수소버스 특화 정비 교육을 제공해 안정적인 차량 운행을 지원할 예정이다.
현대차는 앞서 KD운송그룹, K1모빌리티 등과도 수소버스 전환을 위한 협약을 체결했다. 이번 선진그룹과의 협력까지 더해 수도권 주요 대형 운수사와 수소버스 보급을 위한 협력 기반을 확대한다는 방침이다.
현대차 관계자는 "수소 충전소를 필요로 하는 운수사와 지방자치단체 등을 대상으로 부지 발굴부터 전문 구축사 매칭까지 전 과정을 지원하고 있다"며 "앞으로도 다자간 협력 모델을 바탕으로 수소 모빌리티 생태계 확산을 추진할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com