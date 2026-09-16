셀트리온, 자사주 1000억원 소각…"중장기 주주환원 원칙 실행"

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 16일 약 1000억원 자사주 소각을 결의했다
- 소각 주식은 54만4299주로 30일 소각된다
- 올해 소각 규모는 두 차례에 걸쳐 2000억원으로 늘었다
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'연결 순이익 3분의 1 주주환원' 정책 실행
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 주주가치 제고를 위해 약 1000억원 규모의 자사주를 소각한다. 올해 들어 소각하기로 한 자사주는 총 2000억원 규모로 늘어난다.
셀트리온은 자사주 54만4299주를 소각하기로 결의했다고 16일 밝혔다. 소각 예정일은 오는 30일이며 변경 상장은 10월 중 마무리될 예정이다.
이번 소각은 셀트리온이 최근 발표한 중장기 주주환원 정책의 후속 조치다. 회사는 연간 연결 당기순이익의 3분의 1인 약 33%를 자사주 소각 또는 현금배당을 통해 주주에게 환원한다는 원칙을 발표한 바 있다.
이번 결의에 따라 셀트리온이 올해 취득해 소각하기로 한 자사주는 두 차례에 걸쳐 총 2000억원 규모로 확대됐다.
회사는 매년 주가 수준과 시장 환경, 잉여현금흐름, 연구개발(R&D) 및 글로벌 설비 투자 계획 등을 고려해 현금배당과 자사주 매입·소각 비중을 결정할 방침이다.
주주환원 확대의 배경으로는 실적 성장을 제시했다. 셀트리온은 지난해 연결기준 매출 4조1625억원, 영업이익 1조1685억원을 기록했다. 올해 상반기에는 매출 2조5387억원, 영업이익 7737억원을 기록했다.
셀트리온 관계자는 "이번 자사주 소각은 최근 발표한 중장기 주주환원 원칙을 구체적인 실행으로 이어가는 조치"라며 "연결 당기순이익의 3분의 1을 주주에게 환원한다는 원칙을 일관되게 이행해 시장의 신뢰를 높여 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com