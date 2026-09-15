부산교육청, 교육부 '교육특구 성과평가' 2년 연속 최고등급 달성

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 15일 교육특구 성과평가서 A등급을 받았다.
- 교육부 평가서 2년 연속 최고등급을 유지했다.
- SW·AI 거점센터가 대표 성과로 꼽혔다.
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교육특구 정책 효과 기대감 상승
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 교육부 주관 '2025년도 교육특구 시범사업 성과평가'에서 2년 연속 최고등급인 A등급을 받았다.
시교육청은 지난해 '2024년도 교육특구 시범지역 성과평가'에서 A등급을 받은 데 이어, 올해 평가에서도 같은 등급을 받으며 2년 연속 최우등급을 유지했다고 15일 밝혔다.
시교육청은 2024년 2월 부산시와 공동으로 교육특구 시범지역으로 선정된 뒤 '아이 키우고 교육하기 좋은 부산'을 목표로 학력 향상, 디지털·인공지능 교육, 직업계고 체제 개편, 방과후학교 등 여러 영역에서 정책을 추진해 왔다.
교육부는 올해 평가에서 2차년도인 2025년도 교육특구 시범사업의 추진 실적과 성과를 점검했다. 부산은 협력 거버넌스 운영, 특별교부금과 지방비 예산 집행, 계획 대비 성과 달성 수준 등에서 높은 점수를 받았다.
체험 중심 상시 운영체계를 갖춘 SW·AI 교육 거점센터를 부산의 대표적 성과로 꼽았다.
이 거점센터는 학생들이 소프트웨어와 인공지능 관련 교육을 정규 교육과정과 연계해 경험할 수 있도록 지원하는 시설로, 지역 디지털 교육 기반 강화에 기여한 것으로 평가됐다.
김석준 교육감은 "2년 연속 A등급은 교육청과 부산시, 교육지원청, 대학과 지역사회가 함께 부산 아이들의 성장을 위해 노력해 온 결과"라며 "그동안 축적한 교육특구의 성과를 바탕으로 지역별 교육격차를 줄이고, 부산의 다양한 자원을 학생의 배움과 성장으로 연결하는 교육혁신을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com