남성, 최대주주 측 10억원 규모 장내매수 결정

AI 핵심 요약beta
- 남성 윤성호 대표·윤종호 부사장이 15일 주식 19만5694주 매수키로 했다.
- 각 9만7847주씩 10억원 규모다.
- 지분율은 각각 15.92%, 15.63%로 높아진다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 북미 유통 기반 인공지능(AI) 모빌리티 솔루션 기업 남성의 최대주주 및 특수관계인이 책임경영 강화와 기업가치 제고를 위해 회사 주식 총 19만5694주를 장내 매수하기로 했다.
남성은 윤성호 대표이사와 윤종호 부사장이 각각 9만7847주씩 회사 주식을 취득할 예정이라고 15일 공시했다. 매입 예정 금액은 각각 5억원으로 총 10억원 규모다. 거래 기간은 오는 10월 14일부터 11월 12일까지다.
이번 거래가 완료되면 윤성호 대표의 보유주식은 기존 62만7902주에서 72만5749주로 늘어나고 지분율은 13.77%에서 15.92%로 높아질 예정이다.
윤종호 부사장의 보유주식도 기존 61만4802주에서 71만2649주로 증가한다. 지분율은 13.48%에서 15.63%로 상승할 전망이다.
회사 측은 이번 지분 확대가 경영진의 중장기 성장성에 대한 자신감과 주주가치 제고 의지를 반영한 결정이라고 설명했다.
남성은 미국 시장에서 차량용 AI 디바이스 'NS AI LINK' 판매도 확대하고 있다. 이 제품은 10.1인치 초박형 디스플레이를 기반으로 무선 애플 카플레이와 안드로이드 오토, 스마트폰 미러링을 지원한다. 차량 내에서 스마트폰의 생성형 AI와 AI 에이전트를 활용할 수 있도록 설계됐다.
NS AI LINK는 현재 미국 월마트 약 3600개 매장에서 판매되고 있다. 초도 물량은 소비자가 기준 50억원 규모다.
남성은 월마트 판매 실적과 소비자 반응을 토대로 추가 공급을 추진하고 아마존과 월마트닷컴 등 온라인 유통 채널도 강화할 계획이다.
중장기적으로는 북미 주요 차량용 제품에 통신 기능을 적용하고 디바이스와 AI 서비스를 연결하는 'AI 게이트웨이 컨트롤' 사업으로 영역을 확대할 예정이다. 이를 통해 기존 하드웨어 중심 사업구조를 AI 디바이스·플랫폼 분야로 넓힌다는 구상이다.
남성 관계자는 "이번 장내매수는 회사의 중장기 성장성에 대한 경영진의 확신을 보여주는 결정"이라며 "신제품을 중심으로 미국 내 판매 기반을 넓히고 모빌리티용 AI 디바이스 및 플랫폼 사업의 성과를 확대해 실질적인 주주가치 향상으로 연결해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com