라이프자산운용, 삼성전자에 우선주 매입·소각 제안

AI 핵심 요약beta
- 라이프자산운용이 15일 삼성전자에 우선주 매입·소각을 제안했다
- 2026년 주주환원 재원 63조원을 우선주 소각에 우선 투입하라 했다
- 우선주 소각이 주당가치와 주주환원 효과를 더 키운다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전자가 대규모 주주환원 계획을 발표한 가운데 라이프자산운용이 삼성전자에 주주환원 재원을 우선주 매입·소각에 우선 투입할 것을 제안했다.
15일 라이프자산운용은 전날 삼성전자 이사회 및 경영진에게 주주서한을 보내 오는 10월 이사회에서 2026년 주주환원 재원을 우선주 매입·소각에 우선 배정하는 안건을 의결할 것을 제안했다고 밝혔다.
라이프자산운용 측은 "자기주식 매입·소각은 현금배당과 달리 주당 가치를 영구적으로 증대시키고, 이 중에서도 우선주 소각은 보통주 소각과 달리 금융계열사인 삼성생명과 삼성화재가 초과보유분을 시장에 내놓을 필요가 없어 주주가치를 극대화한다"며 "우선주는 보통주보다 30% 가까이 할인돼 있어 주식수 감소 효과가 더 크다"고 강조했다.
라이프자산운용이 제안한 방식은 우선주 시가가 보통주 시가보다 낮을 때, 즉 할인율이 유지되는 때에 한해 오는 12월 말까지 우선주를 매입하고, 매입한 우선주는 즉시 소각하는 방안이다. 우선주 매입 종료 후 남은 재원은 전액 현금배당으로 전환한다.
삼성전자가 8월 발표한 주주환원 정책에 따르면 2026년 주주환원 재원은 90조~110조원이며, 이 중 30조 원 안팎을 10월 이사회를 통해 3분기에 현금배당할 계획이다. 3분기 현금배당 후 잔여 재원은 현금배당과 자기주식 매입·소각을 종합적으로 고려해 2027년 1월 이사회에서 배분 방식을 결정한다.
라이프자산운용은 주주환원 효과를 극대화하려면 약 63조원의 잔여 재원을 현금배당보다 자기주식 매입·소각에 투입해야 한다고 주장했다. 현금배당은 이듬해 실적이 악화되면 그 규모가 축소돼 일회성 주주환원에 그칠 수 있지만, 자기주식 매입·소각은 주식수 자체를 줄여 주당 가치를 영구적으로 증대시킬 수 있다는 설명이다.
라이프자산운용은 이번 주주서한에서 자기주식 매입·소각 대상으로 우선주를 지목했다. 그동안 삼성전자는 독특한 지배구조 탓에 보통주를 매입하는 데 제약을 받았다. 금융산업구조개선법은 금융계열사가 같은 기업집단 내 비금융계열사의 의결권 있는 발행주식을 금융위원회 승인 없이 10% 이상 보유하지 못하도록 정하고 있다.
이 때문에 삼성전자가 보통주를 소각할 때 보통주 합산 10%를 보유한 삼성생명(8.51%)과 삼성화재(1.49%)가 초과분을 시장에 내놓으면서 소각의 효과가 상쇄됐다. 하지만 우선주는 의결권이 없으므로 금융산업구조개선법의 제약에서 자유로우며, 이에 따라 소각해도 금융계열사가 초과분을 매도할 필요가 없다고 라이프자산운용 측은 설명했다.
강대권 라이프자산운용 공동대표는 "우선주 소각은 그동안 보통주 소각을 가로막은 지배구조의 제약에서 벗어나면서도 같은 재원으로 주주가치를 더 크게, 그리고 영구적으로 높일 수 있다"며 "800만 소액주주를 포함한 모든 주주의 이익을 늘리는 동시에 한국 자본시장의 주주환원 기준과 신뢰도를 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com