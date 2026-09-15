한동훈, 민주당 공개 요구에 "김승원 공익제보자 누구인지 밝힐 일 없다"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원은 15일 제보자 신원 공개 요구를 거부했다
- 민주당은 김 후보자 자료 입수 경위와 제보자를 추궁했다
- 한 의원은 김민석 대표의 과거 정치자금 의혹도 거론했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"김민석, 후원자 강신성에 사회특보…매관매직 아닌가"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원이 15일 김승원 법무부 장관 후보자 관련 자료의 출처와 제보자를 밝히라는 더불어민주당의 요구에 "나에게 공익제보한 공익제보자들이 누구인지 밝힌 적이 없고 앞으로도 그럴 것이다"라고 반박했다.
한 의원은 이날 자신의 페이스북에 "민주당 오빠들 또 거짓말 섞어서 헛소리 프레임 잡는다. 꿈 깨라"며 이같이 밝혔다.
그는 "나에게 공익제보한 공익제보자들이 누구인지 밝힌 적이 없고 앞으로도 그럴 것이다. 그게 국회의원의 의무다"라고 강조했다.
이어 "민주당 당신들이 '아웃팅'한 그분이 나에게 공익제보했다고 한 적 없고, 그런지 아닌지도 말하지 않을 것"이라며 "그것이 공익제보자를 보호하는 길이다"라고 했다.
민주당이 김 후보자 관련 검찰 내부 자료의 입수 경위를 문제 삼는 데 대해서도 "계엄 내부보고서가 있다고 가정해보자. 그 내부보고서 내부자가 국회의원에게 제보하고 그걸 국회의원이 공개하면 안 되느냐"며 "당신들은 훈장 주고 영웅 만들었을 것"이라고 주장했다.
그러면서 "민주당 오빠들, 내가 증인으로 선서하고 나가주겠다는데도 도망갔으면서 '여기서 이러시면 안 됩니다'라고 한다"며 "박성준 민주당 의원, 당신 말이다"라고 했다.
박성준 민주당 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 한 의원이 김 후보자 관련 자료의 제보자로 거론된 조모 씨를 알고 있는지, 접촉한 적이 있는지, 실제 자료를 누구에게서 전달받았는지 등을 밝히라고 요구했다.
박 수석대변인은 "조모 씨는 한동훈 의원에게 자료를 건넨 적이 없다고 밝혔다"며 "조모 씨는 제보한 적이 없다고 하는데 도대체 무슨 제보를 받았느냐", "한동훈 의원에게 자료를 건넨 진짜 제보자는 누구냐", "혹시 검찰로부터 받은 것 아니냐"고 물었다.
또 "검찰 내부에만 있어야 할 자료가 한동훈 의원 손아귀에 들어갔다"며 자료 입수 경위와 공개 과정에 대한 책임을 물어야 한다고 주장했다.
한 의원은 이날 김민석 민주당 대표의 과거 정치자금 관련 의혹도 재차 거론했다.
그는 별도 게시글에서 "많이도 받았다, 김민석 민주당 당대표. 그때 물가로 저게 얼마냐"며 "자기가 쓴 이메일까지 있다는데 뭘 법적 조치하겠다는 건지 말해보라"고 했다.
이어 강신성 씨를 언급하며 "저기 강씨가 김민석 배추 스폰서 강신성 씨인데, 김민석 당대표가 당대표 사회특보 자리를 줬다"며 "매관매직 아닌가. 김민석 대표가 말해보라"고 주장했다.
oneway@newspim.com